Helleaalto sai suomalaiset rientämään tuuletinostoksille – lisää tuotteita on vielä tulossa myymälöihin

S-ryhmän marketkaupan myyntipäällikkö Matti Viitanen kertoo, että viime viikolla lämmennyt sää näkyi heti Prisman myynneissä. Ilmastointilaitteiden, ilmanviilentimien ja tuulettimien myynti Prismoissa kuusinkertaistui viikolla 25 eli juhannusviikolla edeltävään viikkoon 24 verrattuna.

Viitasella on hyviä uutisia asiakkaille, jotka vielä havittelevat omaa ilmastointilaitetta tai tuuletinta kotiaan viilentämään.

”Tiettyjen tuotteiden saatavuudessa saattaa olla hetkellisiä katkoksia, kun myymälöissä olleita tuotteita myytiin äkisti loppuun. Varastossamme on kuitenkin edelleen tavaraa, ja suuri määrä tuulettimia ja ilmastointilaitteita on vielä matkalla myymälöihin. Etenkin tuulettimien osalta saatavuus on oikein hyvä”, Viitanen sanoo.

Ilmastointilaitteiden ja tuulettimien lisäksi helleaalto näkyy myös muiden kesäisten tuotteiden myynneissä. Viileän alkukesän aikana esimerkiksi erilaisten vesiurheiluvälineiden ja -lelujen myynti oli hiljaisempaa, mutta helleaallon alkaminen juuri ennen juhannusta suorastaan räjäytti myynnin kasvuun.

”SUP-lautojen myynti Prismoissa viisinkertaistui juhannusviikolla edelliseen viikkoon verrattuna. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna myynti oli lähes 40 % suurempi”, Viitanen paljastaa. Kysytyimpiä Prismoissa ovat etenkin edullisemman hintaluokan SUP-laudat.

Ulkolelujen myynti oli puolestaan juhannusviikolla lähes kaksinkertainen juhannusviikolla edelliseen viikkoon verrattuna.

”Hellekelillä hyvin kaupaksi käyvät etenkin erilaiset uimarenkaat, joista donitsirengas on nyt myydyin tuote ja tämän kesän selkeä hitti. Lisäksi tällä hetkellä myydään paljon allassettejä, palloja, uimapatjoja sekä vesipyssyjä. Suosittuja ovat myös erilaiset hiekkaleikkeihin sopivat lapiot, sangot ja haravat sekä kestosuosikit kuten tikkataulut ja saippuakuplat”, Viitanen kertoo.