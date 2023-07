Helmarit Islantia ja Skotlantia vastaan nimetty – mukana kaksi ensikertalaista

Helmareiden valmistautuminen kohti syksyllä alkavaa Nations Leaguea huipentuu heinäkuussa, kun joukkue pelaa maaottelut Islantia ja Skotlantia vastaan.

Vierasottelu Islanti-Suomi pelataan Reykjavikissa Laugardalsvöllurilla 14. heinäkuuta klo 21.00 ja kotiottelu Skotlantia vastaan Tampereen Ratinassa 18. heinäkuuta klo 19.00.

Päävalmentaja Marko Saloranta on nimennyt Suomen joukkueeseen 25 pelaajaa. Mukana on kaksi ensikertalaista, kun Italiaan AC Milanin organisaatioon alkuvuodesta siirtynyt Oona Sevenius sekä HPS:ää Kansallisessa Liigassa edustava Aada Nurmi nähdään Helmareiden mukana ensimmäistä kertaa. Joukkue julkistettiin mediatilaisuudessa Helsingissä 4. heinäkuuta. Löydät nimetyn joukkueen uutisen lopusta.

– Oona on ollut aina tehokas maalintekijä kaikissa ikäluokkamaajoukkueessa sekä seurajoukkueissaan. Hän olisi ollut ajankohtainen valinta Helmareihin jo aikaisemmin, mutta koimme silloin paremmaksi, että hän kantaa vastuuta alle 19-vuotiaissa.

– Aada taas on pelannut todella vahvan kauden Kansallisessa Liigassa ja nousee nyt mukaan – ehkä jopa hieman aikaisemmin kuin odotimme. Hän on poikkeuksellisen hyvä pallonriistäjä ja keskikentän kamppailutilannepelaaja, päävalmentaja Saloranta kuvailee kahta debytanttia.

Suomi ja FIFA:n rankingissa sijalla 15 oleva Islanti ovat kohdanneet edelliskerran tuplamaaottelussa vuonna 2019. Silloin ensimmäinen ottelu päättyi maalittomaan tasapeliin ja toinen Islannin voittoon lukemin 2–0.

Rankingsijaa 23 pitävä Skotlanti puolestaan on Suomelle tuttu vastustaja edellisistä EM-karsinnoista vuoden 2020 lopulta. Tuolloin Suomi otti skoteista yksimaaliset voitot sekä koti- että vieraskentällä.

– Molemmat ottelut ovat valmistautumista Nations Leagueen ja lohkovastustajiin mutta myös siihen, että mikäli nousemme tavoitteiden mukaisesti siellä A-liigaan, niin meillä tulee ensi keväänä olemaan tämän tason joukkueita vastassa, päävalmentaja taustoittaa.

Mediatilaisuudessa tiistaina paikalla ollut Sevenius oli luonnollisesti iloinen tulevasta haasteesta ja askeleesta maajoukkueurallaan.

– On kunnia päästä edustamaan Suomen A-maajoukkuetta. Tästä on unelmoitu pienestä asti ja pääsy Helmareihin on ollut lähivuosien yksi isoista tavotteistani. Odotan, että pääsen näkemään miten A-maajoukkueessa toimitaan ja tutustun muihin maajoukkuepelaajiin. Toivon pääseväni pelaamaan sekä vakiinnuttamaan paikkani joukkueessa, Sevenius kommentoi ensimmäistä A-maajoukkuekutsua.

Molemmat ottelut ovat katsottavissa Yle Areenassa. Skotlanti-ottelu näkyy myös Yle TV2 -kanavalla.

Pe 14.7. 21.00 Islanti – Suomi

Ti 18.7. 19.00 Suomi – Skotlanti



HUOM! Aivan hetki ennen mediatilaisuuden alkua tuli tieto, että Emmi Alanen joutuu jäämään pois joukkueesta loukkaantumisen vuoksi. Hänen tilalleen nimetään myöhemmin pelaaja.

Helmarit heinäkuun maaotteluissa Islantia ja Skotlantia vastaan:

Tinja-Riikka Korpela, AS Roma

Anna Tamminen, Hammarby IF

Anna Koivunen, IFK Kalmar

Natalia Kuikka, Portland Thorns

Eva Nyström, Hammarby IF

Elli Pikkujämsä, Racing Louisville

Emma Koivisto, Liverpool FC

Nora Heroum, Parma Calcio 1913

Tiia Peltonen, Fortuna Hjørring

Nea Lehtola, Brøndby IF

Adelina Engman, Hammarby IF

Emma Peuhkurinen, KIF Örebro

Katariina Kosola, KIF Örebro

Vilma Koivisto, IFK Norrköping

Eveliina Summanen, Tottenham Hotspur FC

Oona Siren, KuPS

Olga Ahtinen, Linköpings FC

Ria Öling, FC Rosengård

Emmi Alanen, Kristianstads DFF

Aada Nurmi, HPS

Sanni Franssi, Real Sociedad

Linda Sällström, Vittsjö GIK

Jutta Rantala, Vittsjö GIK

Heidi Kollanen, KIF Örebro

Oona Sevenius, AC Milan

Lisätiedot:

Eveliina Parikka

tiedottaja, Helmarit

eveliina.parikka(a)palloliitto.fi

+358 40 732 3708



Taru Nyholm

viestintäpäällikkö, Suomen Palloliitto

taru.nyholm(a)palloliitto.fi

+358 400 425 241