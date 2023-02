Helmarit nimetty Cyprus Cupiin

Päävalmentaja Marko Saloranta on nimennyt Helmareiden joukkueen 16.-22.2. pelattavaan Cyprus Cupiin. Samalla julkistettiin myös Helmareiden uusi taustaryhmä. Löydät sekä joukkueen että taustaryhmän tiedotteen lopusta.

Suomen joukkueesta löytyy kolme pelaajaa, jotka eivät ole vielä tehneet A-maajoukkuedebyyttiään: Milla-Maj Majasaari, Joanna Tynnilä ja Nanne Ruuskanen. Linda Sällström on joukkueen käytettävissä vain kahdessa ensimmäisessä ottelussa.

Helmareiden turnauksen ottelut ovat katsottavissa suorana Yle Areenasta.

Helmareiden otteluohjelma Cyprus Cupissa

To 16.2. 17.00 KROATIA - SUOMI

Su 19.2. 13.00 SUOMI - UNKARI

Ke 22.2. 13.00 SUOMI - ROMANIA

Helmarit Cyprus Cupissa

Tinja-Riikka Korpela, Tottenham Hotspur FC

Anna Tamminen, Hammarby IF

Milla-Maj Majasaari, IK Uppsala Fotboll

Joanna Tynnilä, HJK

Eva Nyström, Hammarby IF

Nanne Ruuskanen, SK Brann

Emmi Siren, KuPS

Emma Koivisto, Liverpool FC

Elli Pikkujämsä, Racing Louisville

Tiia Peltonen, Fortuna Hjørring

Eveliina Summanen, Tottenham Hotspur FC

Olga Ahtinen, Linköpings FC

Nora Heroum, Parma Calcio 1913

Adelina Engman, Hammarby IF

Emma Peuhkurinen, KIF Örebro

Katariina Kosola, KIF Örebro

Vilma Koivisto, IFK Norrköping

Ria Öling, FC Rosengård

Emmi Alanen, Kristianstads DFF

Sanni Franssi, Real Sociedad

Kaisa Collin, Eskilstuna United

Linda Sällström, Vittsjö GIK

Jutta Rantala, Vittsjö GIK

Heidi Kollanen, KIF Örebro

Jenny Danielsson, Glasgow Rangers

Taustaryhmä

Marko Saloranta, päävalmentaja

Jonne Kunnas, valmentaja

Liisa-Maija Rautio, valmentaja

Tommi Laitila, maalivahtivalmentaja

Kristoffer Weckström, fysiikkavalmentaja

Jouko Kylmäoja, videoanalyytikko

Pippa Laukka, lääkäri

Laura Korhonen, osteopaatti

Sannakaisa Vastamäki, fysioterapeutti

Markus Rosenblad, fysioterapeutti

Tatja Holm, urheilupsykologi

Laura Manner, urheiluravitsemusasiantuntija

Eveliina Parikka, tiedottaja

Jyri Sulander, sisällöntuottaja

Outi Saarinen, joukkueenjohtaja

Piia Karonen, huoltaja

