Helmarit nimetty Espanjan leirille

Suomi kohtaa leirillä Walesin A-maaottelussa lauantaina 12. marraskuuta Pinatar Arenalla San Pedro del Pinatarissa. Suomen aikaa kello 20.30 käynnistyvä ottelu on katsottavissa suorana lähetyksenä Yle Areenassa. Suomi ja Wales pelaavat lisäksi epävirallisen ottelun suljetuin ovin tiistaina 15.11.

Päävalmentaja Marko Saloranta nimesi Suomen joukkueen Espanjan leirille keskiviikkona 2.11. Puolustajat Tiia Peltonen ja Nea Lehtola palaavat maajoukkueeseen usean vuoden tauon jälkeen. Mahdollisia maajoukkuedebytantteja Espanjan leirillä ovat Milla-Maj Majasaari, Joanna Tynnilä, Oona Siren ja Katariina Kosola.

Helmarit Espanjan leirillä:

Tinja-Riikka Korpela, Tottenham Hotspur FC

Anna Tamminen, Hammarby IF

Milla-Maj Majasaari, AIK

Natalia Kuikka, Portland Thorns

Elli Pikkujämsä, KIF Örebro

Nea Lehtola, Brøndby IF

Eva Nyström, Hammarby IF

Joanna Tynnilä, HJK

Tiia Peltonen, Fortuna Hjørring

Emma Koivisto, Liverpool FC

Nora Heroum, Parma Calcio 1913

Emmi Siren, KuPS

Oona Siren, KuPS

Eveliina Summanen, Tottenham Hotspur FC

Olga Ahtinen, Linköpings FC

Emma Peuhkurinen, KuPS

Adelina Engman, Hammarby IF

Katariina Kosola, Umeå IK

Ria Öling, FC Rosengård

Sanni Franssi, Real Sociedad

Heidi Kollanen, KIF Örebro

Juliette Kemppi, Kalmar FF

Linda Sällström, Vittsjö GIK

Jutta Rantala, Vittsjö GIK

Jenny Danielsson, Glasgow Rangers

