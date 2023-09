Helmarit nimetty historiansa ensimmäisiin UEFA Nations League -otteluihin

Ensimmäistä kertaa pelattava naisten UEFA Nations League käynnistyy ensi viikolla. Helmarit aloittaa kilpailun B-liigan lohkossa 2, jossa vastaan asettuu Slovakia, Romania ja Kroatia.

Nations League on jalkapalloyleisölle jo tuttu miesten maajoukkuejalkapallosta, mutta naisten uudessa kilpailujärjestelmässä Nations League ja EM-karsinnat linkittyvät toisiinsa vielä vahvemmin. Lue lisää >>

Uusi kilpailu käynnistyy Helmareiden osalta Turun Veritas Stadionilla perjantaina 22. syyskuuta kello 18.30, kun Slovakia haastaa Suomen. Otteluun on myyty jo yli 3000 lippua. Tiistaina 26.9. Suomen aikaa kello 19.00 Helmarit kohtaa Romanian Bukarestissa. Ottelut ovat katsottavissa Yle TV2:ssa.

Media-akkreditointi Slovakia-otteluun >>

Päävalmentaja Marko Saloranta nimesi joukkueensa syyskuun otteluihin keskiviikkona mediatilaisuudessa Helsingissä. 25 pelaajan listalta löytyy yksi mahdollinen A-maajoukkuedebytantti – KuPS:n Anni Hartikainen. Hartikainen korvaa joukkueessa Adelina Engmanin, jonka kausi on ohi Hammarbyn harjoituksissa tapahtuneen jalkamurtuman takia.

Helmarit järjestää yhdessä Turun kaupungin kanssa kaikille avoimen Meet & Greet -tapahtuman maanantaina 18. syyskuuta. Kauppatorilla järjestetään jalkapalloaiheista toimintaa kello 17.00 alkaen ja Suomen joukkue saapuu paikalle ja on tavattavissa kello 17.15. Lue lisää >>

Helmarit syyskuun UEFA Nations League -otteluissa:

Tinja-Riikka Korpela. AS Roma

Anna Tamminen, Hammarby IF

Milla-Maj Majasaari, IK Uppsala Fotboll

Natalia Kuikka, Portland Thorns

Joanna Tynnilä, Brann

Eva Nyström, Hammarby IF

Elli Pikkujämsä, Racing Louisville

Emmi Siren, KuPS

Emma Koivisto, Liverpool FC

Nora Heroum, Sampdoria

Tiia Peltonen, Fortuna Hjørring

Nea Lehtola, Brøndby IF

Anni Hartikainen, KuPS

Emma Peuhkurinen, KIF Örebro

Katariina Kosola, BK Häcken

Eveliina Summanen, Tottenham Hotspur FC

Oona Siren, KuPS

Olga Ahtinen, Tottenham Hotspur FC

Ria Öling, FC Rosengård

Emmi Alanen, Kristianstads DFF

Sanni Franssi, Real Sociedad

Linda Sällström, Vittsjö GIK

Jutta Rantala, Leicester City FC

Heidi Kollanen, KIF Örebro

Oona Sevenius, Como

Lisätiedot:

NAISTEN A-MAAJOUKKUE

Eveliina Parikka, tiedottaja

040 732 3708

eveliina.parikka(a)palloliitto.fi

SUOMEN PALLOLIITTO

Roope Kuisma, tiedottaja

040 729 8473

roope.kuisma(a)palloliitto.fi