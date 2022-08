Helmarit nimetty syyskuun MM-karsintaotteluihin – Mukana neljä ensikertalaista Kansallisesta Liigasta

Suomi on MM-karsintalohko A:n kolmannella sijalla kuuden pelatun ottelun jälkeen. Lohkon tilanteen löydät täältä >>



Helmarit kohtaa Irlannin Dublinissa Tallaght Stadiumilla torstaina 1. syyskuuta kello 21.00 ja Ruotsin Tampereella Ratinan stadionilla tiistaina 6. syyskuuta kello 19.00.



Lipunmyynti Ruotsi-otteluun oli jo EM-kisojen aikana vilkasta, ja on jatkunut niin edelleen. Otteluun on myyty jo lähes 5000 lippua, eli Helmareiden arvokisakarsintojen yleisöennätys 5890 (Suomi-Espanja, 2005) rikkoutunee pian. Tunnelma kotiottelussa tulee olemaan hieno, sillä paikkansa katsomossa Helmareita kannustamassa on jo tässä vaiheessa varmistanut lähes 100 jalkapallon juniorijoukkuetta.



MM-lopputurnaus pelataan heinä-elokuussa 2023 Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Mukana on ensi kertaa 32 maata. Jokaisen yhdeksän lohkon voittajat etenevät suoraan turnaukseen ja lohkokakkoset jatkavat play-offs -vaiheeseen.



Akkreditointi Helmareiden Ruotsi-otteluun on avoinna >>



Helmarit syyskuun MM-karsintaotteluissa:



Tinja-Riikka Korpela, Tottenham Hotspur FC

Anna Tamminen, Hammarby IF

Katriina Talaslahti, FC Fleury 91

Natalia Kuikka, Portland Thorns

Elli Pikkujämsä, KIF Örebro

Anna Westerlund, Åland United

Eva Nyström, Hammarby IF

Emma Koivisto, Liverpool FC

Joanna Tynnilä, HJK

Nora Heroum, Parma Calcio 1913

Eveliina Summanen, Tottenham Hotspur FC

Olga Ahtinen, Linköpings FC

Emma Peuhkurinen, KuPS

Ria Öling, FC Rosengård

Emmi Alanen, Kristianstads DFF

Emmi Siren, KuPS

Oona Siren, KuPS

Adelina Engman, Hammarby IF

Sanni Franssi, Real Sociedad

Linda Sällström, Vittsjö GIK

Amanda Rantanen, KIF Örebro

Jutta Rantala, Vittsjö GIK

Jenny Danielsson, Glasgow Rangers

Juliette Kemppi, Kalmar FF

Heidi Kollanen, KIF Örebro







