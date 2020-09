Helmet-kirjastot antavat lukuvuonna 2020–2021 kaikille pääkaupunkiseudun ekaluokkalaisille kirjalahjan

Helmet-kirjastot jakavat vuosittain yhteistyössä eri kustantajien kanssa kaikille koulunsa aloittaville espoolaisille, helsinkiläisille, kauniaislaisille ja vantaalaisille ekaluokkalaisille kirjalahjan. Ekaluokkalaiskampanjalla halutaan tukea mukavalla tavalla lukutaidon oppimista ja kannustaa perheitä lukemaan ja myös käymään kirjastossa yhdessä. Lahjateosten kieli ja kuvitus toimivat sekä lukemista aloitteleville lapsille että kirjaa ääneen lukeville aikuisille.

Suomenkielisten lasten lahjakirja on tänä vuonna lastenrunokirja Kuutarhuri

Ekaluokkalaiskampanjan suomenkielinen kirjalahja on tänä vuonna Tuukka Sandströmin ja Varpu Erosen lastenrunokirja Kuutarhuri. Teoksen on kustantanut AVAIN. ”Olen kuullut kavereilta heidän lastensa pyytäneen, että luetaan uudestaan se ja se runo Kuutarhurista. On hyvä merkki, että runo jää mieleen”, Kuutarhurin kirjoittaja Tuukka Sandström kertoo.



Avaimen kustannuspäällikkö Tiina Aalto toteaa: ”On hienoa, että ekaluokkalaiskampanja saattaa vuodesta toiseen uudet koululaiset lukuharrastuksen pariin. Kuutarhuri on valloittava ja hauska kirja, joka tekee runoutta tutuksi ekaluokkalaisille. Erityisen iloinen olen siitä, että kampanjaan valittiin tänä vuonna runoteos.”



Espoon kirjastopalveluiden johtaja Jaana Tyrni pohtii kampanjaa ja lastenrunoutta seuraavasti: ”Mietin hiljattain, mitkä ovat ensimmäisiä tunteita, jotka muistan tunteneeni. Tajusin, että ne liittyvät hetkiin, jolloin äiti rallatti minulle lastenlorun kesken jonkin arkitilanteen. Musta sammakko sai aikaan kaihoisan rakkauden tunteen, perunoiden hoppu ja kenkätalon eukon elämä sadan lapsen kanssa kiireen. Tunteellinen siili opetti, mitä on elää tunteiden vallassa.

Kuutarhurin runot antavat lapselle mahdollisuuden turvallisesti tuntea, mitä on pelätä tätiä, joka syö mätiä tai ukkosta, joka saa kukkosen vapisemaan. Se auttaa myös taistelemaan ryppyilevän kauluspaidan kanssa. Kirjasto haluaa avata kaikille lapsille mahdollisuuden kokea lastenrunojen kautta erilaisia tunteita, jokaiselle lapselle sopivalla tavalla.”

Omankieliset kirjat äidinkieleltään ruotsin- ja venäjänkielisille

Helmet-kirjasto lahjoittaa myös ruotsin- ja venäjänkielisille koulunsa aloittaville omat teokset. Ruotsinkielinen kirja on Jens Hansegårdin Lätt att läsa fakta: Jordens underjordiska platser, jonka on kustantanut Bonnierförlagen. Venäjänkielinen kirjalahja on L. Kaminskin teos Uroki smeha. Kustantaja on Enas-kniga.

Kuinka kirjalahjan saa?

Lahjan saa lähikirjastosta tai kirjastoautosta kouluihin jaettavia kutsukortteja vastaan. Kirjat saatetaan noutaa opettajan kanssa luokkakäynnillä kirjastoon mutta opettaja voi antaa kirjastokäynnin myös kotitehtäväksi. Jos lapsella ei vielä ole kirjastokorttia, sen saa, jos käy kirjastossa huoltajan kanssa. Huoltajasta tulee kortin aikuinen takaaja.

Suomenkielisestä lahjakirjasta äänikirja lukemisesteisille

Saavutettavan julkaisemisen asiantuntija Celia on tuottanut maksuttoman äänikirjan suomenkielisestä kampanjakirjasta. Kirjan kuuntelua varten lapsella täytyy olla tunnukset Celian verkkopalveluun. Tunnuksia voi kysyä kirjastosta. Celian kirjoja voivat käyttää kaikki, joille tavallisen kirjan lukeminen on lukivaikeuden, sairauden, vamman tai vastaavan syyn vuoksi vaikeaa.

Milloin kampanja alkaa?

Kampanja alkaa kaikissa Helmet-kirjastoissa syyskuun aikana. Espoossa kirjastoautot aloittavat lahjakirjojen jakamisen kirjastoista kaukana sijaitsevilla kouluilla pian syyskuun alussa. Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla kampanja alkaa 14.9.2020.