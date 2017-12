Helmet-lukuhaaste laajenee haasteperheeksi - myös musiikki mukaan

Helmet-lukuhaaste, Pieni lukuhaaste ja Helmet-musahaaste 2018 on nyt julkaistu. Helmet-lukuhaaste on 50 kohdan lista erilaisia hauskoja ja haastavia tapoja valita itselleen lukemista vuoden aikana. Se julkaistaan jo neljättä kertaa. Lukuhaaste on saatavilla suomen lisäksi ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Lyhyempi, 25 kohdan Pieni lukuhaaste, on suunnattu lapsille ja nuorille mutta sopii myös aikuisille, jotka kaipaavat vähemmän laajaa ja vaativaa lukulistaa. Tänä vuonna haasteperheeseen on ensimmäistä kertaa liittynyt myös musiikkikirjastolaisten laatima Helmet-musahaaste.

Helmet-lukuhaaste kuvituskuva Annie Spratt Unsplash

Mikä on Helmet-lukuhaaste? Helmet-lukuhaaste innostaa lukemaan uutta jo neljännen kerran. Helmet-lukuhaaste on 50 kohdan luettelo erilaisia hauskoja ja haastavia tapoja valita itselleen lukemista vuoden aikana. Lukuhaasteen haastekohdat on valittu jälleen osallistujien ehdotusten pohjalta, ja sen on koostanut ryhmä kirjallisuutta rakastavia kirjastoammattilaisia. Tavoitteena on ollut laatia monipuolinen ja innostava lukuohjelma. Mukana on joitakin vuonna 2018 ajankohtaisia aiheita. Joulukuussa vuoden 2017 lukuhaasteen osallistujille tehty kysely kertoo, että 87 prosenttia vastaajista sai haasteeseen osallistumalla runsaasti hyviä lukuvinkkejä ja 84 prosenttia luki teoksen, jota ei olisi lukenut ilman lukuhaastetta:”Osallistuin tänä vuonna ensimmäisen kerran. Lukuhaaste monipuolisti omaa kirjarepertuaariani merkittävästi. Osallistun ensi vuonna ilman muuta uudestaan.”



Lisätietoa ja haastekohdat löytyvät täältä: Helmet-lukuhaaste 2018: www.helmet.fi/lukuhaaste



Pieni Helmet-lukuhaaste 2018: www.helmet.fi/pienilukuhaaste



Uutuutena Musahaaste Nyt tuli aika haastaa myös musiikin kuuntelijat löytämään uusia elämyksiä. Tänä vuonna haasteperheeseen on ensimmäistä kertaa liittynyt myös musiikkikirjastolaisten laatima Helmet-musahaaste. Musahaasteessa on tehtävänä kuunnella vuoden 2018 kuluessa 50 itselle entuudestaan tuntematonta kappaletta, teosta, julkaisua, äänitettä tai levykokonaisuutta. Musahaaste sopii ihan kaikille ja jokainen voi suorittaa sen omalla tavallaan, mukavuusalueellaan pysyen tai suuntaamalla kohti tuntematonta. Haasteen avulla voi päivittää musiikintuntemustaan, saada uusia elämyksiä, testata tai laajentaa omaa musiikkimakuaan, tai yksinkertaisesti vain nauttia musiikista! Lisätietoa ja haastekohdat: Helmet-musahaaste: www.helmet.fi/musahaaste



Liity haasteitten Facebook-keskusteluryhmiin Edellisien vuosien tapaan keskustelua Helmet-lukuhaasteesta käydään lukuhaasteen omassa Facebook-ryhmässä. Tällä hetkellä ryhmään kuuluu lähes kuusituhatta ihmistä, ja ryhmässä käydään keskustelua kirjallisuudesta positiivisessa hengessä. Lukuvinkkejä kysytään paljon ja niitä myös jaetaan paljon muille ryhmäläisille. Myös Musahaasteesta on tarkoitus keskustella samaan tapaan sitä varten perustetussa uudessa Facebook-ryhmässä. Tervetuloa mukaan!





Lukuhaasteen Facebook-ryhmä:



www.facebook.com/groups/helmetlukuhaaste Musahaasteen Facebook-ryhmä:



www.facebook.com/groups/138722470005254/

