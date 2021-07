Helmi-elinympäristöohjelman maastotyöt ovat alkaneet Lapissa perinnebiotoopeilla ja lintuvesillä

Rovaniemen Koivusaareen etsitään lampaita laiduntamaan valtakunnallisesti arvokasta perinnemaisemaa 1.7.2021 16:10:48 EEST | Tiedote

Lapin ELY-keskus ja Rovaniemen kaupunki etsivät Koivusaareen uutta hoitajaa Helmi-elinympäristöohjelmassa. Keskeisellä paikalla Rovaniemellä, laajassa Ounas- ja Kemijoen risteyksessä, sijaitsee upea ja rehevä Koivusaari. Se on yksi Ounasjokisuiston pienistä saarista, joiden rannat tarjoavat suojaa pesiville ja muuttomatkalla oleville linnuille. Saarella on luontopolku ja lintutorni. Saari on siis hieno käyntikohde lintujen mutta myös tulvaniittyjen ja -metsien sekä lampaiden ansiosta. Koivusaaren hoito on tärkeää maiseman, kulttuuriperinnön ja lajiston vuoksi, minkä vuoksi se on yksi Helmi-elinympäristöohjelman tukea saavista kohteista. Alueelle etsitään uutta hoitajaa, jolle hoidosta aiheutuvat kustannukset korvataan kokonaisuudessaan luonnonsuojelulain tuella. Kiinnostuneet laiduneläinten omistajat voivat olla yhteydessä Lapin ELY-keskukseen.