Helmi-ohjelman toteutus etenee Etelä-Savossa

Perinnebiotooppien kunnostus alkaa

Valtakunnallinen perinnebiotooppien päivitysinventointiurakka on Etelä-Savon osalta saatu päätökseen. Vuosina 2018-2021 inventoitiin yhteensä 155 kohdetta, noin 625 hehtaaria. Tällä hetkellä on tiedossa yhteensä noin 310 perinnebiotooppia, joista noin puolet on hoidotta tai kokonaan menetetty.

Kunnostuksiin on valittu arvokkaimmista hoitoa vailla olevista kohteista sellaisia, joiden kunnostaminen on vielä mahdollista ja mielekästä, ja joille saadaan sovittua jatkohoito laiduntamalla tai niittämällä. Kunnostukset suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä maanomistajien kanssa, mutta muun muassa aidan rakentamis- ja puuston raivaustyöt Etelä-Savon ELY-keskus yleensä tilaa urakoitsijalta ja laiduneläimetkin on sovittu muualta. ELY-keskus tekee kohteille ensin kunnostus- ja hoitosuunnitelmat sekä kunnostustöiden ja aitatarvikkeiden kilpailutukset. Ensimmäiset tarjouspyynnöt on tarkoitus saada lähtemään keväällä 2022, jotta käytännön töihin päästäisiin heti kesän alussa.

Kunnostettavia kohteita on muun muassa Seppälän kallioketo Rantasalmella ja niittyalue Mäntyharjussa, josta osan omistaa Mäntyharjun kunta. Kunnostustöiden toteuttajista,esimerkiksi lammasaidan tekijöistä, on edelleen puutetta, joten niitä urakoivien toivotaan ottavan yhteyttä ELY-keskukseen.

Turvaa tienvarsien uhanalaisille

Perinnebiotoopeilla elää lukuisia uhanalaisiksi päätyneitä kasvi- ja eläinlajeja. Osa niistä on löytänyt turvapaikkoja myös teiden varsilta. Tieluiskien niitot ja pensaiden raivaus pitävät yllä näiden ns. korvaavien ympäristöjen niittymäistä luonnetta. Uhanalaisten lajien kannalta raivausten ajoittuminen on usein ongelmallista, esimerkiksi niiton osuessa kukinta-aikaan tai heti sen jälkeen. Yhteistyössä tienpitoviranomaisten kanssa arvokas lajisto pyritään huomioimaan paremmin esiintymäkohtaisilla hoitokorteilla, jotka sisältyvät tienvarsien hoidon alueurakoihin. Parhaillaan on valmistumassa Savonlinnan alueurakan hoitokortisto.

Mikkelin Hanhilammen metsää hoidetaan

Etelä-Savon ELY-keskus on laatinut hoito- ja käyttösuunnitelman Mikkelin Hanhilammen Natura 2000 -alueelle. Hanhilammen alue on mikkeliläisille tärkeä luonto- ja virkistäytymisalue. Tavoitteena on hoitaa erityisesti sulkeutunutta harjumetsää ja palauttaa harjumetsille tyypillinen rakenne ja lajisto. Esimerkiksi puuston käsittelyillä pyritään puoliavoimiin luontaisten puulajien muodostamiin sekametsiin ja eri-ikäisrakenteeseen siten, että etenkin paahderinteillä auringonvalo pääsee maanpinnalle asti. Tarkoitus on myös tehdä paljaita kivennäismaalaikkuja, jotka edistävät harjukasvillisuuden leviämistä. Parhaillaan suunnitelma on Mikkelin kaupungilla hyväksyttävänä ja toimenpiteitä suunnitellaan tarkemmin kesällä 2022. Toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä Mikkelin kaupungin kanssa.

Lintuvesiä kunnostetaan useilla kohteilla

Lintuvesien kunnostus etenee Etelä-Savossa usealla kohteella. Kangasniemen Pukkiselän ja Pieksämäen Tuomiojärven pohjapatosuunnitelmat ovat valmistumassa ja Pieksämäen Kirkko-Surnuilla ja Vehkalammella on alkanut ruoppaussuunnitelman laatiminen. Pohjapadot ja ruoppaukset vaativat Aluehallintoviraston luvan. Kaikki lupahakemukset on tarkoitus saada vireille vuoden 2022 aikana ja luvan vaatimia toimenpiteitä alueilla päästään toteuttamaan aikaisintaan vuonna 2023.

Rantasalmen Putkilahdella alkaa hoitokalastus tulevana keväänä. Hoitokalastuksen tavoitteena on poistaa järvestä särkikalaa, joka kilpailee vesilintujen kanssa ravinnosta. Pohjalta ravintoa etsivät kalat myös heikentävät veden laatua. Hoitokalastustarve on todettu myös Tuomiojärvellä ja Kangasniemen Leppäselällä. Hoitokalastus on yleensä usean vuoden urakka, jonka toivotaan muuttavan järven kalaston rakennetta pysyvämmin petokalavaltaisemmaksi.

ELY-keskus jatkaa myös lintuvesillä tehtäviä selvityksiä, muun muassa vesilintulaskentojaja pienimuotoisempien hoitotoimien toteutusta, yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Monille lintuvesikohteille kohdistuu kuormitusta ympäröiviltä maa-alueita. Vesiensuojelu olisikin hyvä pitää mielessä kaikissa maa- ja metsätaloustoimissa. Jokainen maanomistaja voi vaikuttaa läheisten vesien tilaan.

Soita suojellaan ja pienvesiä ennallistetaan

Soidensuojelu jatkuu edellisvuosien tapaan. Pienvesien kuten lähteiden ja purojen ennallistamiseen Etelä-Savon ELY-keskus on saanut lisäresursseja ja teemasta vastaavan asiantuntijan rekrytointi on parhaillaan käynnissä.