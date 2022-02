Helmi-ohjelmassa kunnostetaan Lapin lintuvesiä ja kosteikkoja

Helmi-ohjelmassa vuosina 2020 ja 2021 tehtyjen selvitysten perusteella kiireellisimmin kunnostustoimenpiteitä tarvitaan Torniossa sijaitsevalla Pajukari-Uksei-Alkukarinlahdella, Ylitorniolla sijaitsevilla Kainuunkylän saarilla sekä Muoniossa sijaitsevalla Muonionjärvi-Utkujoen Rukomasaarella. Kunnostustoimia voivat olla kohteesta riippuen raivaus, ruoppaus, niitto, laidunnus, vedenpinnan nosto, vieraspetopyynti ja hoitokalastus.

Pajukari-Uksei-Alkukarinlahdella parannetaan lintujen pesimä- ja levähdysaluetta nostamalla vedenpintaa ja poistamalla puuta. Työt käynnistetään, kun vedenpinnannoston suunnitelma on valmis ja tarvittavat luvat saatu. Kainuunkylän saarien laajaa tulvaniittyaluetta on tavoitteena hoitaa lampailla. Laidunnus pitää arvokasta perinnebiotooppia avoimena, mikä osaltaan parantaa myös lintujen elinympäristöä. Muonionjärvi-Utkujoen Rukomasaaren kunnostussuunnittelua jatketaan linnustonäkökulmasta. Alueella on aiempina vuosina tehty raivauksia ja laidunnettu tulvaniittyjä.

Helmi-ohjelman kunnostustoimenpiteet kohdennetaan ensisijaisesti Natura 2000 -verkoston lintudirektiivin mukaisille erityisille suojelualueille, joihin kuuluvat tärkeimmät lintuvesi- ja kosteikkokohteet.

Muita hoitotoimenpiteitä viidessä Lapin kohteessa

Kiireellisimmin hoitoa vaativien kohteiden lisäksi muita hoitotoimenpiteitä vaativia kohteita on tunnistettu yhteensä viisi. Ivalossa, Pellossa ja Ylitorniolla jatketaan kesällä 2022 inventointeja sekä näiden pohjalta kunnostussuunnittelua. Lisäksi selvitetään niiden lintuvesikohteiden tilaa, joiden kunnostustarpeista ei ole vielä tietoa. Hoidon suunnittelu ja toteutus perustuu ajantasaiseen luontotietoon ja linnustoselvityksiin. Luontotyyppi-inventointia jatketaan osalla kohteista vuonna 2022.

Helmi-ohjelma työllistää Lapissa muutamia asiantuntijoita. Tällä hetkellä Lapin ELY-keskuksessa on avoinna biologin tehtävä linnustollisesti tärkeiden kohteiden hoidon suunnitteluun sekä luontotyyppi-inventointiin. Haku tehtävään päättyy 10.2.2022.

Helmi-ohjelmassa tehdään monipuolisesti yhteistyötä maanomistajien, yrittäjien ja yhteisöjen kanssa. Toimenpiteet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Ympäristöministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön Helmi-ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa heikentyneiden elinympäristöjen tilaa.