Helmikuu Pohjois-Karjalassa keskiarvoa kylmempi ja hieman sateisempi

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan helmikuu oli Pohjois-Karjalassa reilut kolme astetta tavanomaista kylmempi. Esimerkiksi Valtimolla mitattiin helmikuun keskilämpötilaksi -13,7 astetta, kun se tavallisesti on -10,4 astetta. Vastaavasti Joensuun lentoasemalla mitattiin helmikuun keskilämpö-tilaksi -12,9 astetta, kun pitkän ajan keskiarvo on -9,7 astetta.

Helmikuun sademäärä oli Pohjois-Karjalassa hieman keskimääräistä suurempi. Ympäristöhallinnon havaintopisteissä Kontiolahdella, Koitajoella ja Jänisjoella keskimääräinen sademäärä oli 38 mm, kun em. pisteiden pitkänajan helmikuun keskiarvo on 34 mm.

Kuukauden lopussa lumen syvyys vaihteli yleisesti 50-70 cm, kun se tavallisesti on vähän alle 60 cm.

Helmikuun lopussa lumen vesiarvo (mm) eli lumikuorma (kg/m²) vaihteli maakunnassa 80 – 130 kg/m2. Lumisimmilla alueilla lumikuorma vaihteli 130-180 kg/m2.

Järvien vedenkorkeudet ovat ajankohtaan nähden tavallista korkeammalla.

Orivesi-Pyhäselän vedenpinta on 40 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Ennusteen mukaan vedenkorkeus pysyy parin seuraavan viikon ajan lähellä nykyistä tasoa. Huhtikuussa vedenkorkeus kääntyy lumen sulamisen myötä nousuun, mutta kesäkuun tulvahuipun korkeutta on vielä liian aikaista arvioida. Orivesi-Pyhäselän vedenkorkeus pysyy kuitenkin kesään asti huomattavasti tavallista korkeammalla.

Pielisen vedenkorkeus on 50 cm ajankohdan keskitasoa ylempänä. Vedenkorkeus on ajankohdalle tyypilliseen tapaan laskussa, jonka ennustetaan jatkuvan maaliskuun loppuun asti. Tämänhetkisen ennusteen mukaan touko-kesäkuulle ajoittuva kevättulva nousee todennäköisesti tavallista korkeammalle. Ennusteen epävarmuus on kuitenkin suuri, koska tulvahuipun korkeus riippuu paljolti kevään sademääristä

Viinijärven vedenkorkeus oli 18 cm, Ruunaan 13 cm ja Kajoonjärven 8 cm normaalia ylempänä helmikuun lopussa.

Pielisjoen keskivirtaama oli helmikuussa lähes puolitoistakertainen tavanomaiseen nähden. Lieksanjoen helmikuun keskivirtaama oli kolmanneksen normaalia suurempi. Koitajoessa vettä virtasi helmikuussa tavanomainen määrä.

Pienempien jokien virtaamat olivat helmikuussa myös tavallista suurempia. Höytiäisen Puntarikoskella helmikuussa virtasi vettä puolitoistakertainen määrä. Jänisjoen Ruskeakoskella vastaavasti vettä virtasi viidenneksen ja Saramojoen Roukkajankoskella kolmanneksen normaalia enemmän.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen mittauspisteissä pohjavedenkorkeus oli helmikuun lopussa 5-65 cm ajankohdan keskiarvon yläpuolella ja routaa oli 7-14 cm, kun sitä normaalisti on 21 cm.



Pyhäselän Roukalahdella jäänpaksuus oli helmikuun 28. päivä 39 cm ja Pielisellä Nurmeksessa 40 cm. Pyhäselän jää oli 10 cm ja Pielisen 15 cm tavanomaista ohuempaa.