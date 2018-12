Helpotusta joulukiireeseen: Prismoissa jouluviikon laajimmat aukiolot

Peräti 30 Prismaa ympäri Suomen on joulua edeltävinä päivinä auki vähintään puoleen yöhön. Lähes 20 myymälää on joulua edeltävällä viikolla auki 24/7. Myös S-marketeissa, Saleissa, Alepoissa ja ABC liikennemyymälöissä palvellaan aamusta iltaan.

Kokemukset joulunajan laajoista aukioloista innostivat monia osuuskauppoja tarjoamaan asiakkailleen tänä jouluna ennätyslaajat aukiolot.

– Asiakkaiden viesti edellisten joulujen aukioloista on harvinaisen selvä: laajoja aukioloja ja niiden joulukiireeseen tuomaa joustoa arvostetaan, kertoo kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu S-ryhmän vähittäiskaupasta.

Alla on listattu kaupungit, joissa Prismat ovat laajasti auki. Kaikkien S-ryhmän myymälöiden aukioloajat voi tarkastaa S-kanavalta.

Auki 24/7 Auki klo 24 asti Espoo (kaikki Prismat) Imatra Helsinki (kaikki Prismat) Joensuu Hyvinkää Lappeenranta Jyväskylä (Seppälä) Lohja Järvenpää Loimaa Kerava Raisio (Mylly) Kirkkonummi Salo (Halikko) Kuopio Seinäjoki (Hyllykallio) Oulu (Limingantulli, Linnanmaa) Tampere (Lielahti) Rovaniemi Turku (kaikki Prismat) Tampere (Kaleva) Vihti (Nummela) Vantaa (kaikki Prismat)

Jouluostoksiin on nyt aikaa – näinä aikoina on väljempää

Tänä vuonna joulun pyhien sijoittuminen arkipäiville tarjoaa monelle erityisen pitkät vapaat.

– Pitkät vapaat näkyvät varmasti myös joulumyynnissä, koska ne tarjoavat mahdollisuuden tehdä jouluostoksia vielä viikonloppuna juuri aaton alla, Ilkka Alarotu toteaa.

Koska joulu on vuoden vilkkain sesonki, on kaupoissa paikoin tiivis tunnelma laajoista aukioloista huolimatta. Väljyyttä ostoksien tekemiseen saa todennäköisemmin, kun lähtee kaupoille aamuvarhaisella tai myöhään illalla. Eniten kuhinaa hyllyjen väleissä on iltapäivisin ja alkuillasta.