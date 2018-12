Helpotusta joulukiireeseen: Turun Osuuskauppa tarjoaa asiakkailleen laajat aukioloajat

Loppuvuoden juhlakausi on monelle vuoden stressaavinta aikaa. Turun Osuuskauppa helpottaa asiakkaidensa jouluhulinaa laajentamalla Prismojen aukioloaikoja jouluviikolla.

Kaikki osuuskaupan myymälät palvelevat asiakkaitaan laajoilla aukioloilla ennen joulua. Turun Osuuskaupan Prismat pitävät ovensa auki kello 24 asti 19.-23.12.2018.

– Asiakkaamme ovat toivoneet laajempia aukioloja. Ne vapauttavat ihmiset käymään kaupassa silloin, kun se heidän aikatauluunsa sopii, vinkkaa toimialajohtaja Mikko Rauhanen Turun Osuuskaupasta.

– Joustavat aukioloajat tarjoavat tänäkin jouluna työtä monelle kausityöläiselle. Koko osuuskaupan porukka onkin taas virittäytynyt joulutunnelmaan ja valmiina helpottamaan asiakkaiden joulua.

Jouluostoksia aattoon asti – tärpit väljempään kauppareissuun

Joulu tarjoaa tänä vuonna monelle erityisen pitkät vapaat.

– Jouluostoksille on nyt erityisen paljon aikaa vielä viikonloppuna juuri aaton alla. Odotamme, että kaupoissamme on kova vilske päällä koko jouluviikon ja erityisesti aattoa edeltävänä viikonloppuna, Rauhanen uskoo.

Koska joulu on vuoden vilkkain sesonki, on kaupoissa paikoin tiivis tunnelma laajoista aukioloista huolimatta. Väljyyttä ostoksien tekemiseen saa todennäköisemmin, kun lähtee kaupoille aamuvarhaisella tai myöhään illalla. Eniten kuhinaa hyllyjen väleissä on iltapäivisin ja alkuillasta.

Kaikkien osuuskaupan myymälöiden aukioloajat voi tarkistaa S-kanavalta.

