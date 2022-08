Helpotusta sähkölaskuun sopimusta muuttamalla?

Määräaikaisessa kiinteähintaisessa sopimuksessa

on se hyvä puoli, että sähkön kustannukset omalle taloudelle on mahdollista ennakoida etukäteen. Määräaikaiset sopimukset ovat useimmiten kiinteähintaisia, eikä hinta muutu sopimuskauden aikana. Jos hinnat lähtevät nousuun, sopimuksen hinta pysyy samana. Toisaalta, jos hinnat laskevat, maksaa silloin markkinahintaa kovemman hinnan. Pisin mahdollinen määräaikainen sopimus sitoo kuluttajaa lain mukaan kaksi vuotta. Jos sopimus on tehty pidemmäksi aikaa, on se myyjän puolelta sitova muttei kuluttajan.