Helppoa luettavaa: selkokirjoja klassikkoromaanista chick litiin

Avain julkaisee syksyllä viisi uutta selkokirjaa. Lapset pääsevät tutustumaan Timo Parvelan suosittuun Maukka ja Väykkä -sarjaan Riikka Tuohimetsän selkomukautuksen avulla. Nuorille ja aikuisille lukijoille julkaistaan Tuija Takalan chick lit -teos Lauralle oikea, Marja-Leena Tiaisen Hiekalle jätetyt muistot, Tapani Baggen Polttava rakkaus ja Jules Vernen klassikkoromaani Sukelluslaivalla maailman ympäri Pertti Rajalan selkomukauttamana. Kirjat ilmestyvät 2.8.2018.

Timo Parvelan Maukka ja Väykkä vetoaa kaikenikäisiin lukijoihin. Maukka on kissa ja Väykkä on koira. Ne asuvat taivaansinisessä talossa mäen päällä. Mitä seuraa, kun kaksi hyvin erilaista asuu yhdessä? Teoksen on selkomukauttanut Riikka Tuohimetsä.

Tuija Takalan Lauralle oikea on selkoromaani, jossa Laura kertoo ystävyydestä ja ihastumisesta. Kirjaa voi kutsua selkokieliseksi chick litiksi. Takala on helsinkiläinen äidinkielen ja suomen opettaja. Hän on kirjoittanut selkokielisiä novelleja ja runoja. Viimeisin selkorunojen kokoelma Onnen asioita ilmestyi 2017.

Hiekalle jätetyt muistot on koskettava tarina surusta, selviytymisestä ja toivosta. Jättiläisaalto murskaa talot ja hotellit Khao Lakissa, Thaimaassa 26.12.2004. Emman äiti, isä ja pikkuveli kuolevat. Vuosia myöhemmin Emma matkustaa isoäidin kanssa takaisin. Marja-Leena Tiainen on palkittu kirjailija, ja hän on kirjoittanut aiemmin kolme suosittua selkoromaania.

Tapani Baggen nuorten selkoromaani Polttava rakkaus kertoo viisitoistavuotiaasta Elviksestä. Elvis on loukannut jalkansa ja kesän suunnitelmat menevät uusiksi. Bagge on julkaissut toistasataa kirjaa novellikokoelmista lastenkirjoihin ja rikosromaaneihin ja palkittu muun muassa Laivakello-palkinnolla. Piirroskuvituksen on tehnyt Hannamari Ruohonen.

Jules Vernen Sukelluslaivalla maapallon ympäri kertoo kapteeni Nemosta ja hänen Nautilus-sukellusveneestään. Kuka on kapteeni Nemo, jonka mukana eksyy mitä ihmeellisimpiin seikkailuihin matkalla maailman ympäri? Mikä on kapteenin salaisuus? Pertti Rajalan selkomukauttama seikkailuklassikko ilmestyy Avaimen selkoklassikot-sarjassa, jossa ovat ilmestyneet aiemmin Rudyard Kiplingin Viidakkopoika, Jules Vernen Maailman ympäri 80 päivässä ja Robert Louis Stevensonin Aarresaari.

Selkokieli on yleiskieltä helpompaa, yksinkertaistettua suomen kieltä. Selkokielinen kirjallisuus on suunnattu kaikille niille, joille yleiskielen lukeminen ja ymmärtäminen on hankalaa. Avain on tehnyt pitkäjänteistä työtä selkokirjallisuuden kustantajana. Kustantamo palkittiin työstään Selkokeskuksen Seesam-palkinnolla syksyllä 2017.



