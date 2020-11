HELSEED-yrittäjyysohjelman pilottivuosi onnistui hyvin – sijoitusneuvottelut alkavat useiden tiimien kanssa

Helsingin yliopiston opiskelijoille suunnattuun yrittäjyysohjelmaan osallistui yli 20 yritystä tai projektia. Lupaavimmat yritykset saattavat saada jopa 50.000 euron sijoituksen. HELSEED saa jatkoa myös vuonna 2021.

Keväällä 2020 alkaneen yrittäjyysohjelman päätavoite on innostaa opiskelijoita viemään yritysideoitaan eteenpäin sekä opettaa liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ja idean esittämiseen liittyviä taitoja. Ohjelmaan osallistui yli 20 yritystä tai projektia jättämällä liiketoimintasuunnitelmansa arvioitavaksi syyskuun loppuun mennessä.

Helsingin yliopiston sijoitustiimi ja Think Companyn edustajat kävivät liiketoimintasuunnitelmat läpi ja kutsuivat kahdeksan tiimiä esittelemään liikeideansa suullisesti. Esitykset kuultiin marraskuun lopussa poikkeustilanteen vuoksi etäyhteyden kautta. Niitä oli arvioimassa Helsingin yliopistosta kvestori Marjo Berglund, sijoitusjohtaja Anders Ekholm, sijoituspäällikkö Marko Berg sekä Think Companyn toimitusjohtaja Rosa Salmivuori.

–Koska vuoden 2020 HELSEED oli pilotti, emme oikeastaan tienneet mitä odottaa. Nyt ohjelman päättyessä sen voi sanoa olleen menestys. Olen positiivisesti yllättänyt sekä saaduista liiketoimintasuunnitelmista että kuulemistani pitcheistä. Uskon, että ensi vuoden HELSEED-ohjelmasta tulee vielä parempi, sijoituspäällikkö Marko Bergsanoo.

Ohjelmassa ei valittu voittajia tai palkittu parhaita pitchauksia. Seuraavaksi yliopiston sijoitustiimi aloittaa keskustelut valikoitujen startupien tai projektien kanssa mahdollisista sijoituksista. Sijoitusprosessia ohjaavat yliopiston sijoitustoiminnan periaatteet ja sijoitussuunnitelma. Jos sijoitusehtojen osalta neuvotteluissa päästään molempia tyydyttävään lopputulokseen, Helsingin yliopiston rahastot tekee sijoituksen. Sijoitussumma voi vaihdella 10 000 ja 50 000 euron välillä.

–Toivottavasti voimme kertoa teille ensimmäisistä sijoituksistamme jo ensi vuoden alussa, sijoitusjohtaja Anders Ekholm tiivistää.

Palaute yrittäjyysohjelmasta on ollut niin positiivista, että ohjelma on saamassa jatkoa.

–Kokemukset ensimmäisestä yrittäjyysohjelmastamme ovat erittäin positiivisia. Olemmekin päättäneet, että järjestämme vastaavan ohjelman myös ensi vuonna, mutta tuomme siihen mukaan joitain uusia elementtejä, Anders Ekholm sanoo.

Lisätietoja ensi vuoden HELSEED-ohjelmasta on luvassa alkuvuodesta 2021.

HELSEED 2020 -finalistit

HELSEED-yrittäjyysohjelmaan 2020 osallistuneista yli 20 ehdotuksesta kahdeksan pääsi esittämään yritysideansa tuomaristolle suullisesti. Tässä finalistien lyhyet esittelyt aakkosjärjestyksessä:

Evergreen Walls Oy

Evergreen Walls valmistaa ja myy käyttäjä- ja ympäristöystävällisiä viherkasvatuslaitteita ja niihin liittyviä palveluja. Ne tuottavat runsaan sadon ja ovat osa ihmisten ja yritysten arkitiloja. Hyötykasvien lisäksi ne lisäävät tilojen viihtyisyyttä.

Evexia Oy

Evexia rakentaa uutta digitaalista ratkaisua syövän hoitoon. Uuden ratkaisun avulla lääkärit pystyvät tekemään parempia ja objektiivisempia hoitopäätöksiä, jotka hyödyttävät kaikkia osapuolia.

Medified Solutions Oy

Medified kehittää etätyöskentelyn mahdollistavaa ohjelmistoa mielenterveyspotilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten väliseen datavetoiseen hoidon seurantaan.

Rootroo Oy

Rootroo on kieliteknologiaan ja tekoälyyn erikoistunut yritys. Yhtiö tuottaa koneluovuuden avulla automaattisesti lennosta uusia asiakkaalle räätälöityjä mainoksia. Käytetty tekoäly mahdollistaa enemmän konversioita ja paremman asiakastyytyväisyyden.

Sciar company Oy

Sciar companyn ohjelmistotyökalun avulla saadaan tehostettua biotieteiden laboratoriotyötä ja parannettua laatua. Nämä johtavat lopulta nopeampiin tieteellisiin läpimurtoihin, jotka määräävät tulevaisuutemme – tarvitsemme näitä ratkaisuja nyt nopeammin kuin koskaan aikaisemmin!

SilvaTrace

SilvaTrace-tiimi haluaa edistää ekologista metsänhoitoa antamalla kuluttajalle mahdollisuuden valita. Traceable Tree -sovellus hyödyntää lohkoketjuteknologiaa, jonka avulla puun matka metsästä lopputuotteeksi voidaan viestiä läpinäkyvästi.

The Extravagant Company Oy Ltd

The Extravagant Company Oy Ltd eli Exolyt on sosiaalisen median tutkimusyhtiö, joka kokeilee erilaisten medioiden parissa keinoja, jotka mahdollistaisivat aggressiivisen kansainvälisen kasvun.

VAO

VAO on tapa käsitellä dataa sekä tehdä siihen liittyvät transaktiot yksinkertaisiksi ja läpinäkyviksi. Tuote palvelee käyttäjiä sekä palveluntarjoajia keskittämällä kaiken informaation samaan paikkaan, josta tallennettua dataa on helppo käyttää erilaisissa palveluissa.