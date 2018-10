Helsingfors placerar bibliotek och ungdomsgård för första gången i köpcentrum - öppning i november på Degerö

Degerö bibliotek och det nya miljöallrummet för unga öppnar sina dörrar torsdagen den 22 november. De moderna utrymmena och den förnyade verksamheten är planerad tillsammans med stadsborna. Stadens tjänster placeras i en kommersiell omgivning.

Helsingfors första bibliotek och ungdomsgård placerade i ett köpcentrum öppnas den 22 november i Degerös nya köpcentrum. I och med de nya utrymmena kristalliseras också verksamheten på basen av feedback från stadsbornas som också har varit delaktiga i utvecklingsarbetet. De nya utrymmena är delvis gemensamma för biblioteket och ungdomsgården och man kan tas sig till biblioteket via ungdomsgården. Allaktivitetssalen och terrassen kan bokas av samfund och stadsbor. Samarbetet mellan biblioteket och ungdomsgården intensifieras i och med de nya utrymmena. För inredningsplaneringen svarar Franz Design Oy.

Modern utrymmesplaneringen möjliggör nya verksamhetsformer

Biblioteket har gjorts allt trivsammare och kommer att betjäna bättre både dem som bara gör en avstickare till biblioteket och personer i olika åldrar. Barnens område har gjorts till en bekväm plats för hela familjen. Ur de aktuella temautställningarna kan de som kommer för att avhämta sina lån plocka med sig mer att låna. Även om det nya biblioteket samlingar kommer att vara snävare är böckerna både bättre tillhands och lättare tillgängliga än tidigare. Biblioteket kommer att ha meröppet under morgontimmarna och på så sätt får det nya biblioteket förlängda öppettider. Då ett nytt system med s.k. flytande samlingar tas i bruk i Helsingfors stadsbibliotek under år 2019 blir hela stadens samlingar gemensamma och material styrs till just de bibliotek där materialet är mest efterfrågat."Det nya biblioteket är en god blandning av gammalt och nytt. Från det gamla biblioteket tar vi med oss läslust, professionell serviceinställning och social gemenskap. Det nya biblioteket skapar tillsammans med ungdomsservicens tjänster en helhet som aktivt främjar läsglädje och människors möjligheter till hobbyer, delaktighet och att lära sig”, säger bibliotekets chef Anne Mankki.

Det nya miljöallrummet för unga administreras av miljöverksamhetens ungdomsarbetsenhet och det kommer att vara öppet för alla unga, ungdomsorganisationer och grupper i Helsingfors. I miljöallrummet ordnar unga miljöverksamhet ur de sina egna utgångspunkter och utrymmet erbjuder organisationer ett nytt slags perspektiv i de ungas värld. Det luftiga och ljusa utrymmet möjliggör bl.a. miljöanpassad kaféverksamhet och arrangerandet av småskaliga evenemang. I utrymmet på köpcentrets första våning finns en sal med vrån för tidsfördriv, ett loft för lågmält arbete och ett modernt kök. På andra våningen i samband med bibliotekets utrymmen finns en allaktivitetssal och en gemensam terrass som administreras av ungdomstjänsten.

Ett öppet stadsutrymme mitt i kommersiell miljö

I köpcentret kommer stadens tjänster att vara lättillgängliga i samband med andra tjänster. På samma gång får man tillgång till ett fritt stadsutrymme i en annars så kommersiell miljö. Önskemål om att inrätta ungdomsgårdar i köpcenter har framförts redan under en längre tid av bl.a. Krut - de ungas system för påverkan. Att placera biblioteket och ungdomsgården i en omgivning som kombinerar invånarutrymmen med affärscentrum har provats med framgång redan då Månsasgården öppnade år 2016. Ett utrymme som delas av en ungdomsgård och ett bibliotek, i likhet med Degerö, kommer att förverkligas också i närtjänstcentret Hertsi som reser sig i Hertonäs år 2020.

Såhär beskriver bibliotekschefen Anne Mankki det nya utrymmet :

"När man går in i biblioteket på Degerös nya köpcentrum andra våning ser man byggnadens icke-kommersiella utrymme framför sig. Infopunktens personal instruerar och hjälper. Böcker finns framme på utställningshyllor, bokhyllor och bokvagnar. Tidningsbord, klientdatorer och kopiatorn finns nära huvudentrén. Till vänster ser man allaktivitetssalen där unga har dansträning. Asahi-entusiaster väntar på sin tur utanför. En handarbetskrets samlas i mötesrummet i dag. Framför fönstret finns en sittrappa där man kan vänta på sina kompisar. I bibliotekets vinge finns en avdelning för barn och familjer. Familjens minsta kryper på golvet och mamman letar efter Tatu och Patu-böcker. Grannens pojke läser sina läxor i en hängmatta som hänger från taket. Familjens tonåring har gått ner för trapporna för att chilla i miljöallrummet för unga.”

Tjänsterna under flyttet

Avskedsfest firas fredagen den 12.10 från och med kl. 17 på Degerö bibliotek och ungdomsgård. Degerö bibliotek är stängt på grund av flyttet 15.10 – 21.11.2018. En del material har förlängda lånetider. Biblioteken i Kasberget, Hertonäs och Östra centrum betjänar under flyttet. Tilläggsinfo: helmet.fi

På ungdomsgården koncentrerar man sig efter avskedsfesten på på att flytta, ungdomarna kan hjälpa till att flytta tillsammans med ungdomsgårdens personal. Ungdomsgården är stängd 1-21.112018. Under tiden kan man besöka de närmaste ungdomsgårdarna som finns i Kasberget, Hertonäs strand och på Rävvägen. Tilläggsinfo: munstadi.fi

