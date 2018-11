Helsingfors stadsmuseum får sin miljonte besökare

Helsingfors stadsmuseum öppnade i Torgkvarteren i hörnet av Senatstorget den 13 maj 2016. Museet, som nu varit öppet i två och ett halvt år får sin miljonte besökare lördagen den 24 november 2018. Detta firas med ett ämbar Rävgodis till den miljonte och kaffe och kaka till museets tusen första besökare.

"Jag är mycket glad över att museet har blivit ett gemensamt utrymme för hela staden”, säger museidirektör Tiina Merisalo. "Vi har lyckats skapa ett upplevelserikt museum med fritt inträde, som möjliggör ett brett utbud av användningsområden. Museet har också upptäckts av nya användare: de som gör en kort avstickare, de som söker en lugn plats att jobba på eller de som längtar efter nya upplevelser.”

Helsingfors stadsmuseum är utformad som en komplett upplevelse där Helsingfors stadsliv inte bara kan skådas i utställningar utan också i lobbyn, mötesrummen, i museibutiken och t.o.m. på toaletterna. Museet består av fem gamla byggnader, en modern nybyggnad och tre charmiga innergårdar. För tillfället kan man besöka museets tre permanenta utställningar: Helsingforsbitar, Barnens stad, och den virtuella upplevelsen Tidsmaskinen.

Museets 4:e våning är tillägnad för växlande utställningar. Konceptet där utvidgar det traditionella museibegreppet med känsloväckande innehåll – såsom utställningar, evenemang, upplevelser och olika erfarenheter. I början av november intogs 4:e våningen av utställningen Rädslan, som är ett koncept i likhet med escape room och bygger på stadsbornas levande rädslostämningar i dagens tidsanda.

Stadsmuseet har fått flera utmärkelser under de senaste åren. I maj 2018 fick Helsingfors stadsmuseum ett hedersomnämnande (Special Commendation) i den internationella tävlingen European Museum of the Year. I juryns motivering nämns att stadsmuseet är ett museum med varm stämning som är lätt att komma till, där samarbetet med stadsborna är en viktig princip.

I maj 2017 valdes Helsingfors stadsmuseum bland 6 benhårda kandidater till vinnare i den internationella kategorin i tävlingen Museums + Heritage Awards. Juryn motiverade sitt val med att stadsmuseet är ett gemenskapligt museum dit stadsborna vandrar i stora skaror. Med priset som utdelas årligen vill man uppmärksamma innovativa och banbrytande projekt inom musei- och kulturarvsbranschen - utöver Storbritannien, också i övriga Europa.

Samma år utsågs Helsingfors stadsmuseum bland fyra kandidater till Årets museum 2017. Finlands museiförbunds och ICOM Finska nationella kommitténs Årets museum – pris delas årligen ut till ett museum som på sitt verksamhetsområde på ett betydande sätt främjat museibranschens eller museiverksamhetens synlighet och inflytande i samhället.

År 2019 firar museet Signe Branders 150-årsjubileum. Brander, född den 15 april 1869 tog ungefär 1000 fotografier för Helsingfors fornminnesnämnd och stadsmuseet under åren 1907-1913. Fotografierna utgör grunden för stadsmuseets fotografiska samlingar. I april 2019 öppnas den nya versionen av den virtuella upplevelsen Tidsmaskinen - Tidsmaskinen 2.0. I Tidsmaskinen 2.0 väcks Signe Branders hundra år gamla fotografier till liv med hjälp av ny teknologi.