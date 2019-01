Helsingfors universitets kampanj #därförvetenskap lyfter fram hur vetenskapen kan skapa lösningar

När maskiner bestämmer – är Finland redo? 29.1.2019 12:39 | Tiedote

System för automatiserat beslutsfattande används brett i Europa men hur kontrollen sker av de algoritmer som styr beslutsfattandet skiljer sig åt markant. Det framkommer i rapporten “Automating Society – Taking Stock of Automated Decision-Making in the EU“. Rapporten påvisar problemen med befintliga regelverk och förespråkar europeisk samordning kring frågor om automatiserat beslutsfattande.