Helsingin ääniympäristöä parannetaan liikennemelua torjumalla

Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma vuosille 2018–2022 on valmistunut. Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto päättää suunnitelman hyväksymisestä perjantaina 18.5. Toimintasuunnitelmassa on toimenpiteitä erityisesti liikennemelun vähentämiseksi ja pitkän aikavälin tavoitteet meluntorjunnalle. Suunnitelman taustalla on vuonna 2017 valmistunut EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen Helsingin meluselvitys.

Kuva: Jussi Hellsten.

Melun aiheuttamien ongelmien torjunnassa ennaltaehkäisy on ensisijainen keino. Siinä maankäytön ja liikenteen suunnittelu ovat avainasemassa. Lisäksi tarvitaan melutasojen alentamiseen liittyviä toimia, kuten melua vaimentavia katupäällysteitä, nopeusrajoitusten alentamista ja nastarenkaiden käytön vähentämistä. Kiinteistökohtaiset ratkaisut ovat tärkeitä etenkin vilkasliikenteisten väylien varsilla. Meluesteitä tarvitaan meluisimmissa kohteissa, joissa muut toimet eivät tehoa riittävästi. ”Monilla melua pienentävillä toimenpiteillä on myönteisiä vaikutuksia myös ilmanlaatuun, ilmastoon ja liikenneturvallisuuteen”, korostaa ympäristönsuojeluyksikön päällikkö Päivi Kippo-Edlund. Helsingissä on tavoitteena suojata ensisijaisesti voimakkaan melun alueilla asuvia, kohdistaa torjuntatoimet alueille, joilla altistujia on paljon sekä suojata asukkaita varmistamalla, että asuntojen sisämelutasot pysyvät alle ohjearvojen. Lisäksi tavoitteena on säilyttää suhteellisen hiljaisia alueita virkistyskäyttöön ja alentaa melutasoja asuntojen lisäksi muissa herkissä kohteissa, kuten päiväkodeissa ja kouluissa. Näiden toteuttamiseen tarvitaan monenlaisia keinoja ja meluntorjunnan huomioon ottamista alueidenkäytön suunnittelussa. Toimintasuunnitelma keskittyy pää- ja kokoojakatujen liikenteeseen sekä raitio- ja metroliikenteeseen. Lisäksi osa toimenpiteistä liittyy maanteiden meluntorjuntaan, josta vastaa pääosin Liikennevirasto. Uutena teemana on otettu mukaan kalustoon ja työtapoihin liittyvät meluntorjuntatoimet. Meluntorjunnan toimenpiteet (yhteensä 53 kpl) jakautuvat kolmeen teemakokonaisuuteen: suunnitteluun ja ohjaukseen, melulähteeseen vaikuttamiseen sekä rakenteelliseen meluntorjuntaan. Asukkaat mukana valmistelussa Meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa valmisteltiin vuorovaikutteisesti kaupunkilaisten kanssa. Teemaa esiteltiin tapahtumissa, uutiskirjeessä ja työpajoissa. Toukokuussa 2017 toteutettiin asukaskysely kaupungin ääniympäristöstä ja melun kokemisesta. Kyselyyn vastasi yhteensä 850 asukasta, ja vastausten pohjalta painotettiin merkittävimpiä toimenpiteitä sekä otettiin mukaan uusia meluntorjuntakokonaisuuksia, kuten rakentamisen ja jakeluliikenteen meluhaittojen vähentäminen. Asukkailta pyydettiin kommentteja toimenpide-ehdotuksiin syksyllä 2017. Vastaajien mukaan tehokkaimmin meluhaittoja vähennetään maankäytön ja liikenteen suunnittelun keinoin. Seuraavaksi tärkeimmiksi toimiksi nähtiin hiljaisten alueiden virkistyskäytön edistäminen sekä joukkoliikenteen kehittäminen. Näitä teemoja korostettiin meluntorjunnan toimintasuunnitelman sisällössä ja toimenpiteissä. Valmisteluun osallistuneita kaupunkilaisia huolestutti kaupungin tiivistyminen ja kasvu ja niistä mahdollisesti aiheutuvat meluhaitat. Tiivistymisen pelätään hävittävän kaupungin rauhallisia viheralueita. Suuri osa valmisteluun osallistuneista kaupunkilaisista painotti liikkumisen päästöjen vähentämistä. Helsingin meluntorjunnan toimintasuunnitelma

Avainsanat HelsinkiliikennemelumeluntorjuntaYmpäristö

