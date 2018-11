Helsingin aikuisopiston peruskoulu avaa ovensa lapsille Lapsi mukaan töihin -päivänä

Aikuisille maahanmuuttajille perusopetusta tarjoava Helsingin aikuisopisto avaa ovensa opiskelijoidensa ja työntekijöidensä kouluikäisille lapsille Lapsi mukaan töihin -päivänä. Tänä vuonna lapsiasiavaltuutetun, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Lastensuojelun Keskusliiton ideoimaa valtakunnallista päivää vietetään 23. marraskuuta.

Ennakkoilmoittautumisten perusteella Helsingin aikuisopiston Arkadiankadun toimipaikassa odotetaan päivältä paljon. Ilmoittautuneita tuli saman tien 51 niin teini-ikäisten kuin pienempien koululaisten keskuudesta, kun teemapäivä esiteltiin aikuisopiskelijoille. Lapsi mukaan töihin -päivän ideana on näyttää lapsille, missä heille tärkeät aikuiset opiskelevat ja työskentelevät arkipäivisin ja mitä työnteko on.



- Tuomme teemapäivässä eri-ikäisiä ja eri kulttuuritaustoista olevia ihmisiä yhteen. Aikuiselle oman opiskeluympäristön ja työn näyttäminen on tärkeää ja lapset ovat kiinnostuneita aikuisten tehtävistä. Uskon, että teemapäivä tarjoaa onnistumisen kokemuksia niin lapselle kuin aikuiselle, sanoo Helsingin aikuisopiston perusopetuksen rehtori Jyrki Sipilä.



Helsingin aikuisopistossa lapset otetaan mukaan oikeisiin tehtäviin. Esimerkiksi luku- ja kirjoitustaidon opetuksessa lapset harjoituttavat aikuisia opiskelijoita lukuharjoituksissa. Näin lapset pääsevät tutustumaan kouluympäristöön toisesta näkökulmasta.



Lue lisää Lapsi mukaan töihin -teemapäivästä kampanjasivulta:

www.lapsimukaantoihin.fi/



Toivotamme lasten lisäksi toimitukset lämpimästi tervetulleiksi Lapsi mukaan töihin

-päiväämme. Aloitamme teemapäivän kello 9.00 osoitteessa: Arkadiankatu 28, Helsinki. Jos olette kiinnostuneita osallistumaan päivään, pyydämme ottamaan yhteyttä lukutaito-opettaja Krista Lammiseen, krista.lamminen@helao.fi