Helsingin Arabianrannan Alko uudistuu, ja myymälä on remontin vuoksi kiinni 28.6.–19.8. Uudistunut myymälä avautuu perjantaina 20.8.

Helsingin Arabianrannan kauppakeskuksen Alko remontoidaan, ja myymälä on kiinni 28.6.–19.8. Uudistunut myymälä avautuu perjantaina 20. elokuuta. Lähimmät Alkot palvelevat Kalasatamassa Tukkutorilla (Vanha Talvitie 12) ja kauppakeskus Redissä (Hermannin rantatie 5A) sekä Viikissä (Viikintori 3).

“Arabianrannan kauppakeskuksen palvelutarjonta uudistuu, ja myös me saamme kokonaan uudet tilat. Samalla selkeytämme myymälän ilmettä ja toiminnallisuuksia, jotta asiointi olisi vaivatonta ja valikoimamme esillepanot selkeitä,” kertoo palvelujohtaja Tatu Vanninen.

Myymälässä panostetaan energiatehokkuuteen muun muassa led-valaistuksella. Kauppakeskuksen muiden toimijoiden kanssa yhteisen pullonpalautuspisteen lisäksi myymälästä löytyy hanapakkauspussien kierrätyspiste. Myymälöihin palautetut viinipussit hyödynnetään sementinvalmistuksessa.

Uudistuneessa myymälässä 1200 tuotetta

Arabianrannan myymälän valikoima koostuu noin 1200 tuotteesta: viinejä on 800, panimotuotteita 175, väkeviä 200 ja alkoholittomia 25.

”Yksittäisen myymälän tuotevalikoima vaihtelee paikallisen kysynnän, asiakkaiden toiveiden sekä myymäläkoon mukaan. Koko Alkon valikoiman tuotteita voi tilata mihin tahansa myymälään tai noutopisteeseen Alkon verkkokaupasta,” palvelupäällikkö Hanna Sippu kertoo.

”Seuraamme aktiivisesti trendejä ja asiakkaiden esittämiä toiveita suunnitellessamme myymälän valikoimaa. Asiakkaat voivat toivoa omaa lempijuomaansa Alkotoiveella, joka on saanut innostuneen vastaanoton.”

Pakkauksilla suuri osuus juoman ilmastovaikutuksessa

Viinintuotannossa merkittävimmät ilmastovaikutukset syntyvät juomapakkausten, etenkin lasipullojen, valmistuksesta. Pakkauksen osuus viinin ilmastovaikutuksista on kolmannes, ilman kierrätystä jopa yli 40 prosenttia. Mitä kevyempi ja kierrätettävämpi pakkaus on, sitä pienempi on hiilijalanjälki. Toisin kuin elintarviketuotteissa yleensä, viinipakkauksella on suurempi kuormitus ympäristöön kuin itse juomalla.

”Kun viiniä on tarkoitus säilyttää pitkään, lasinen viinipullo on paras vaihtoehto. Tuotteille, joita ei varastoida pitkään, sopivat lasin lisäksi myös muut pakkausmateriaalit. Uudet pakkaustavat ovat ympäristöystävällisyyden lisäksi usein käytännöllisempiä, erityisesti näin kesäsesongissa. Suosittelinkin rohkeasti kokeilemaan muovipulloon pakattua viiniä,” sanoo Sippu.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun palvelujohtaja Tatu Vanninen, p. 040 838 4694, Tatu.Vanninen@alko.fi

Alkon mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi