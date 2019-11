Helsingin asuntotuotanto vahvassa vauhdissa vuoden 2019 kolmannella vuosineljänneksellä

Rakentamisen kokonaisvolyymi Helsingissä on kasvanut yhä vuoden kolmannen neljänneksen aikana uusiin huippulukemiin.

Syyskuun lopussa oli rakenteilla jopa 10 137 asuntoa uustuotantona, laajennuksina ja käyttötarkoituksen muutoksina. Helsingissä on koko vuonna tähän mennessä valmistunut 4 413 asuntoa, aloitettu 4 750 asuntoa ja myönnetty rakennuslupia 4 940 asunnolle, joten asuntorakentamisessa jatkuu edelleen voimakas vaihe.



Asuntotuotannossa vuoden kolmannella neljänneksellä valmistui 1068 asuntoa, aloitettiin 1 507 asunnon rakentaminen ja myönnettiin rakennuslupa 716 asunnolle. Asuntotuotantoluvuissa on mukana uustuotannon ja laajennusten lisäksi käyttötarkoituksen muutokset. Vaikka muualla Suomessa rakentaminen on jo hiljentymässä, Helsingissä on edelleen aloitettu ja rakenteilla ennätysmäärä asuntoja. Myönnetyissä rakennusluvissa on kuitenkin nähtävissä tasoittumista.



Asuntorakentamisessa (uustuotannossa ja laajennuksissa) rakenteilla olevien asuntojen kerrosalan määrä on kasvanut edelleen uusiin huippulukemiin. Asuinrakennusten kerrosalaa on valmistunut (94 868 k-m2) ja aloitettu (109 225 k-m2) kumpaakin yli 10 prosenttia enemmän kuin vastaavilla kolmansilla neljänneksillä keskimäärin viimeisen viiden vuoden aikana. Myönnettyjen rakennuslupien osalta kerrosala (55 804 k-m2) on puolestaan 40 prosenttia pienempi kuin viimeisen viiden vuoden aikana vastaavilla neljänneksillä keskimäärin.



Toimitilarakentamisen osalta rakenteilla olevan kerrosalan määrä on kasvanut koko vuoden. Kolmannella neljänneksellä myös myönnettyjä rakennuslupia on 20 prosenttia enemmän kuin viimeisen viiden vuoden vastaavilla kolmansilla neljänneksillä keskimäärin. Valmistuneiden toimitilojen ja aloituksien tuottama kerrosala on sen sijaan vähentynyt. Toimitilarakentamisessa aloitettiin 58 873 k-m2, myönnettiin lupia 55 980 k-m2 ja valmistui 50 820 k-m2. Kokonaisuudessaan rakenteilla on asuin-ja toimitilarakentamisen (uustuotanto ja laajennukset) kerrosalana yhteensä 1.33 miljoonaa kerrosneliömetriä.

Lisätietoa asunto- ja toimitilarakentamisesta löytyy osoitteesta: https://asuminenhelsingissa.fi/