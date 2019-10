Helsingin Balalaikkaorkesteri tulkitsee balalaikan historiaa

Helsingin työväenopiston musiikinopetuksen yhteydessä toimiva Helsingin Balalaikkaorkesteri konsertoi 8. marraskuuta Opistotalossa Kalliossa. Konsertissa nähdään koululaisten pienoisnäytelmä.

Helsingin Balalaikkaorkesteri soittaa Balalaikan historia -konsertissaan 8. marraskuuta musiikkikappaleita eri aikakausilta. Venäläisten kansansoittimien tarinaa tuodaan esille musiikin lisäksi myös teatterin keinoin.

Kappaleiden välissä nähdään humoristinen pienoisnäytelmä balalaikkojen ja domrien kehittymisestä orkesterikäyttöön. Näyttelijöinä on vantaalaisen Lehtikuusen koulun 5. luokan oppilaita. Näytelmän on ohjannut orkesterin domransoittaja ja konserttimestari Pentti Yrjänäinen. Kapellimestarina toimii Gennadi Klykov.

Balalaikan historia -konsertti:

Pe 8.11. klo 18, Opistotalo, juhlasali, Helsinginkatu 26

Konsertin kesto noin 60 min.

Vapaa pääsy. Ohjelma 5 euroa.

Helsingin Balalaikkaorkesteri on perustettu vuonna 1910, ja siinä on tällä hetkellä noin 25 soittajaa. Orkesteria johtaa Gennadi Klykov. Vakituisina laulusolisteina toimivat Heli Jormanainen ja Slava Druzhinin. Orkesteri on maailman toiseksi vanhin edelleen toimiva venäläisten kansansoittimien orkesteri. Se toimii nykyään osana Helsingin työväenopistoa. Harjoitukset ovat Vuotalossa keskiviikkoisin, ja ne ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Esiintymisiä on vuosittain noin kymmenen kertaa. Suomen lisäksi orkesteri on esiintynyt myös Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Portugalissa ja tietenkin Venäjällä.

Lisätiedot:

Pentti Yrjänäinen

pentti.yrjanainen@gmail.com

puh. 044 288 2742