Helsingin "Beijing Week" -tapahtuman pitchauskisan voittajina palkittiin Supermetrics, BroadBit Batteries ja Beijing Sanrong Technology

Helsingissä Beijing Week -yritystapahtuman tiede-, teknologia- ja startup-foorumin yhteydessä eilen järjestetyn kasvuyritysten pitchauskilpailun voittajat julkistettiin tänään. Tekoälyyn keskittyneen Artificial Intelligence -sarjan voiton vei helsinkiläinen ohjelmistoyritys Supermetrics, älykkäitä ja puhtaita ratkaisuja hakeneen Smart & Clean -sarjan kärkeen nousi espoolainen akkuteknologiayritys BroadBit Batteries ja terveyteen ja hyvinvointiin erikoistuneen Healthcare & Wellness -sarjan ykkössijan sai kiinalainen Beijing Sanrong Technology.

Pitchauskilpailuun osallistui yhteensä 18 kasvuyritystä, kuusi kussakin kilpailusarjassa.

Kolme voittanutta yritystä saavat palkinnoksi osallistumisen kevään 2018 Sino Track -kiihdytysohjelmaan, johon kuuluu Sino Track -leiri Pekingissä maaliskuussa. Lisäksi Pekingin kaupungin tiede- ja teknologiakomissio palkitsee kunkin voittaneen yrityksen 2 500 eurolla ja Helsingin kaupungin yrityspalvelu NewCo Helsinki myöntää helsinkiläiselle voittajayritykselle Supermetricsille Pekingin matkaan tarkoitetun apurahan.

Tuomaristossa vaikuttivat Jay Huang, Stanley Lu, Andrea Di Pietrantonio, Sue Wang, Shilong Zhu, Pia Erkinheimo, Touko Kontro ja Torsti Tenhunen.







Pitchauskilpailun osallistujat

Artificial Intelligence -sarja:

AdLaunch, Aitokaiku, JigLabs, Selko Technologies, Supermetrics (voittaja) ja Valohai



Smart & Clean -sarja:

BroadBit Batteries (voittaja), CHAOS architects, MOPRIM, Parking Energy, Sensible 4 ja Teraloop



Healthcare & Wellness -sarja:

Beijing Sanrong Technology (voittaja), CutoSense, LS CancerDiag, MVision AI, Sooma ja SuomiHealth







Taustatietoa

Beijing Week -tapahtuma Helsingissä 7.–9.2.2018

Tapahtuma koostuu tiede-, teknologia- ja startup-foorumista sekä talviurheiluseminaarista. Ensimmäistä kertaa järjestettävä tapahtumakokonaisuus tuo yhteen startup-yrittäjiä, yritysjohtajia, rahoittajia ja muita vaikuttajia Helsingistä ja Pekingistä.

Faktoja maiden välisestä yhteistyöstä

• 5. huhtikuuta 2017 Kiinan presidentti Xi Jinping ja Suomen presidentti Sauli Niinistö allekirjoittivat yhteistyöjulistuksen edistämään maiden välistä yhteistyötä.

• Helsinki ja Peking ovat olleet ystävyyskaupunkeja heinäkuusta 2006 lähtien. Yhteistyö on ollut erityisen tiivistä kulttuurin ja koulutuksen saralla. Viime vuosina elinkeinopoliittinen yhteistyö on vahvistunut.

• 29. elokuuta 2017 Pekingin ja Helsingin kaupungit allekirjoittivat kolmevuotisen yhteistyösuunnitelman, jossa määritellään kaupunkien välisen yhteistyön viisi kärkiteemaa (talviurheilu, kulttuuri, koulut ja opetus, muotoilu sekä startup-yritykset).

• Helsingin uudessa kaupunkistrategiassa Peking nostetaan keskeiseksi ulkomaiseksi yhteistyökaupungiksi.

Tapahtuman järjestäjät

Beijing Weekin järjestävät Helsingin kaupungin yrittäjyyspalveluista vastaava NewCo Helsinki, Helsinki Business Hub, Pekingin kaupungin tiede- ja teknologiakomissio Beijing Municipal Science & Technology Commission, Beijing Association for International Science & Technology Cooperation ja COMB+ yrityskiihdyttämö.

Yhteistyökumppaneina tapahtumassa ovat China Council for the Promotion of International Trade Beijing Sub-Council sekä Chinese Association of Science and Technology in Finland.

NewCo Helsinki

Helsingin kaupunginkansliaan kuuluvan NewCo Helsingin missiona on kasvattaa menestyvien yritysten ja yrittäjien määrää Helsingin alueella tarjoamalla palveluita, jotka tukevat niin alkuvaiheen kuin kasvuvaiheen yrittäjiä.

Lisätietoja: www.newcohelsinki.fi



Helsinki Business Hub

Helsinki Business Hub on Helsingin seudun elinkeinoyhtiö, joka tukee ulkomaisia yrityksiä sijoittumaan ja kehittymään pääkaupunkiseudulla sekä suomalaisia kasvuyrityksiä kansainvälistymään. Lisäksi Helsinki Business Hub vahvistaa kotimaista startup-ekosysteemiä auttamalla kansainvälisiä sijoittajia löytämään sijoitusmahdollisuuksia Suomesta.

Lisätietoja: www.helsinkibusinesshub.fi

Beijing Municipal Science & Technology Commission, BMS&TC (Pekingin kaupungin tiede- ja teknologiakomissio)

BMS&TC on Pekingin kaupungin alainen hallintovirasto, joka on vastuussa kansallisten tieteeseen ja teknologiaan liittyvien lakien ja säädösten toimeenpanosta kaupunkitasolla. Lisäksi virasto laatii tieteen ja teknologian kehittämissuunnitelmia ja -käytäntöjä sekä rahoittaa tieteeseen ja teknologiaan liittyvää kehittämistoimintaa Pekingissä.

Lisätietoja: www.ebeijing.gov.cn

COMB+

COMB+ on Kiinan Pekingissä sijaitseva palvelualusta yrittäjyyden kaikkiin vaiheisiin. Se on sitoutunut rakentamaan ekosysteemiä startup-yrittäjien unelmien toteuttamiseksi. Uuden sukupolven innovaatiohautomona COMB+:lla on ainutlaatuinen “alusta + sijoitus” -liiketoimintamalli, ja se keskittyy tarjoamaan yrittäjyyspalveluita ja sijoituksia varhaisen vaiheen startup-yrityksiin teknologian ja kulttuurin toimialoilla.

Lisätietoja: www.sinotrackaccelerator.com ja www.combplus.com



