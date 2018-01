Helsingin ”Beijing Week” -yritystapahtuma tähtää Kiina-bisneksen kasvattamiseen

Helsingin ja Pekingin kaupungit järjestävät yhteistyössä kumppaniensa kanssa ”Beijing Week” -nimisen tapahtuman Helsingissä 7.–9. helmikuuta. Tapahtuma koostuu tiede-, teknologia- ja startup-foorumista sekä talviurheiluseminaarista. Ensimmäistä kertaa järjestettävä tapahtumakokonaisuus tuo yhteen startup-yrittäjiä, yritysjohtajia, rahoittajia, talviurheilun asiantuntijoita ja muita vaikuttajia Helsingistä ja Pekingistä.

Helsingin kaupungintalolla keskiviikkona 7. helmikuuta järjestettävä foorumi keskittyy tekoälyyn, puhtaisiin ja älykkäisiin ratkaisuihin sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin teknologioihin. Paikalle on tulossa yli 300 osallistujaa lähes 100 startup-yrityksestä ja kymmenistä muista yrityksistä.

Samaan aikaan kaupungintalon Empire-salissa järjestettävässä talviurheiluseminaarissa käsitellään esimerkiksi urheiluareenoiden energiatehokkuuteen, urheilutapahtumien järjestämiseen sekä Kiinan talviurheilun edistämiseen liittyviä aiheita. Pekingin vuoden 2022 talviolympialaiset ovat nostaneet talviurheilun ja siihen liittyvän osaamisen kuumaksi teemaksi koko Kiinassa. Maa haluaa menestystä kotikisoissaan, ja valmistautumisessa turvaudutaan myös ulkomaiseen osaamiseen.

“Helsingin nopeasti kehittyvä startup-ekosysteemi, strateginen sijainti Euroopan ja Aasian välissä sekä osaaminen erityisesti teknologia-aloilla houkuttelevat kiinalaisia sijoittajia ja yrityksiä”, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Beijing Week toteuttaa Helsingin ja Pekingin välistä ystävyyskaupunkiyhteistyötä, ja se järjestetään osana kiinalaisen uudenvuoden tapahtumakokonaisuutta. Kaupungintalolla järjestettävän päätapahtuman lisäksi Helsinkiin saapuville noin 60 kiinalaiselle vieraalle järjestetään tutustumisvierailuja ja oheistapahtumia.

“Järjestämme parin päivän aikana yli 300 aikataulutettua tapaamista helsinkiläisten ja pekingiläisten organisaatioiden välillä. Lisäksi viemme kiinalaisia vieraitamme tutustumiskäynneille helsinkiläisiin yrityksiin”, kertoo Helsingin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

Beijing Weekin järjestävät Helsingin kaupungin yrittäjyyspalveluista vastaava NewCo Helsinki, Helsinki Business Hub, COMB+ yrityskiihdyttämö sekä Pekingin kaupungin tiede- ja teknologiakomissio. Yhteistyökumppaneina tapahtumassa ovat China Council for the Promotion of International Trade Beijing Sub-Council sekä Chinese Association of Science and Technology in Finland.







Taustatietoja



Hyödyllisiä faktoja maiden välisestä yhteistyöstä



• 5. huhtikuuta 2017 Kiinan presidentti Xi Jinping ja Suomen presidentti Sauli Niinistö allekirjoittivat yhteistyöjulistuksen edistämään maiden välistä yhteistyötä.

• Helsinki ja Peking ovat olleet ystävyyskaupunkeja heinäkuusta 2006 lähtien. Yhteistyö on ollut erityisen tiivistä kulttuurin ja koulutuksen saralla. Viime vuosina elinkeinopoliittinen yhteistyö on vahvistunut.

• 29. elokuuta 2017 Pekingin ja Helsingin kaupungit allekirjoittivat kolmevuotisen yhteistyösuunnitelman, jossa määritellään kaupunkien välisen yhteistyön viisi kärkiteemaa (talviurheilu, kulttuuri, koulut ja opetus, muotoilu sekä startup-yritykset).

• Helsingin uudessa kaupunkistrategiassa Peking nostetaan keskeiseksi ulkomaiseksi yhteistyökaupungiksi.





NewCo Helsinki

Helsingin kaupunginkansliaan kuuluvan NewCo Helsingin missiona on kasvattaa menestyvien yritysten ja yrittäjien määrää Helsingin alueella tarjoamalla palveluita, jotka tukevat niin alkuvaiheen kuin kasvuvaiheen yrittäjiä.

Lisätietoja: www.newcohelsinki.fi

Helsinki Business Hub

Helsinki Business Hub on Helsingin seudun elinkeinoyhtiö, joka tukee ulkomaisia yrityksiä sijoittumaan ja kehittymään pääkaupunkiseudulla sekä suomalaisia kasvuyrityksiä kansainvälistymään. Lisäksi Helsinki Business Hub vahvistaa kotimaista startup-ekosysteemiä auttamalla kansainvälisiä sijoittajia löytämään sijoitusmahdollisuuksia Suomesta.

Lisätietoja: www.helsinkibusinesshub.fi

COMB+

COMB+ on Kiinan Pekingissä sijaitseva palvelualusta yrittäjyyden kaikkiin vaiheisiin. Se on sitoutunut rakentamaan ekosysteemiä startup-yrittäjien unelmien toteuttamiseksi. Uuden sukupolven innovaatiohautomona COMB+:lla on ainutlaatuinen “alusta + sijoitus” -liiketoimintamalli, ja se keskittyy tarjoamaan yrittäjyyspalveluita ja sijoituksia varhaisen vaiheen startup-yrityksiin teknologian ja kulttuurin toimialoilla.

Lisätietoja: www.sinotrackaccelerator.com ja www.combplus.com

Beijing Municipal Commission of Science & Technology (BMCST, Pekingin kaupungin tiede- ja teknologiakomissio)

BMCST on Pekingin kaupungin alainen hallintovirasto, joka on vastuussa kansallisten tieteeseen ja teknologiaan liittyvien lakien ja säädösten toimeenpanosta kaupunkitasolla. Lisäksi virasto laatii tieteen ja teknologian kehittämissuunnitelmia ja -käytäntöjä sekä rahoittaa tieteeseen ja teknologiaan liittyvää kehittämistoimintaa Pekingissä.

Lisätietoja: www.ebeijing.gov.cn



Tapahtuma somessa

#HelsinkiBeijing