Helsingin Bussiliikenne ja Nobina Finland voittivat ajettavakseen Helsingin bussilinjoja

Nyt ratkaistu kilpailukierros tuo Helsingin liikenteeseen 16 kokonaan uutta, vähäpäästöistä bussia. Kaikki 48 bussia ovat matalalattiaisia ja kaikissa on matkustamon ilmastointi ja ajotavanseurantajärjestelmä.

HSL:n hallitus ratkaisi tiistaina bussiliikenteen tarjouskilpailun 43/2018. Mukana oli kaksi kilpailukohdetta.

Helsingin bussiliikenne voitti ajettavakseen 31 auton liikenteen Helsingin linjoille 14, 17, 18, 18N ja 24. Nobina Finland voitti 17 auton liikenteen Herttoniemen suunnan linjoille 80, 81, 82, 82B ja 83. Molemmat yhtiöt liikennöivät jo nyt voittamiaan linjoja. Tarjoukset vertailtiin niiden kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella.

Helsingin linjoille on tulossa 16 uutta, vähäpäästöistä bussia vuoden 2019 alusta alkaen. Kaikki nyt ratkaistun kilpailukierroksen 48 bussia ovat matalalattiaisia ja kaikissa on matkustamon ilmastointi ja ajotavanseurantajärjestelmä. Kilpailukierroksen busseista 16 on uusia, tiukimman eli Euro6-päästönormin täyttäviä busseja, jotka tuottavat muita vähemmän pienhiukkaspäästöjä. Lisäksi liikenteessä on kaksi vähäpäästöistä hybridibussia.

”Suosimme HSL:n bussiliikenteen hankintojen tarjousvertailussa ratkaisuja, jotka vaikuttavat ilmanlaatuun vähentämällä sekä haitallisia lähipäästöjä että hiilidioksidipäästöjä. Tavoitteena on, että HSL:n liikenne on lähes päästötöntä 2025”, sanoo joukkoliikenneosaston johtaja Tero Anttila.

Kilpailutettujen linjojen sopimuskausi alkaa vuoden 2019 alussa ja kestää kaksi vuotta. Sopimuksiin sisältyy enintään kahden vuoden jatko-optio, minkä käyttäminen edellyttää muun muassa hyvin hoidettua liikennettä. Optiovuosilla varaudutaan myös kilpailutettujen linjojen mahdollisiin muutoksiin.

Nyt ratkaistun kilpailukierroksen liikenteen laajuus on ensi vuonna noin 2,8 miljoonaa linjakilometriä ja liikenteeseen tarvitaan arkipäivisin 48 bussia. Liikenteen osuus on noin 4 prosenttia HSL:n tilaaman bussiliikenteen linjakilometreistä ja 3 prosenttia automäärästä. HSL:n järjestämässä liikenteessä ajetaan vuosittain yhteensä noin 91 miljoonaa linjakilometriä. Liikenteeseen tarvitaan arkisin 1215 autoa.