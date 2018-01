Helsingin Caravan-messut avaa tien uusiin elämyksiin

Matkailuajoneuvolla matkustaminen on helppoa ja hauskaa. Sen on jo huomannut 63 000 suomalaista aktiiviharrastajaa. Matkailuajoneuvojen mahdollisuuksiin voi perehtyä Helsingin Caravan-messuilla, jossa esitellään 200 uutta erilaisiin tarkoituksiin sopivaa matkailuautoa ja –vaunua. Messuilla kerrotaan vuokraamistoiminnasta ja osastoilta saa tietoa erilaisiin kohteisiin matkaamisesta. Helsingin Caravan-messut järjestetään perjantaista sunnuntaihin 19. – 21.1.2018 Messukeskuksessa Helsingissä samaan aikaan Matkamessujen kanssa.

Helsingin Caravan-messuilla matkailuautoja ja -vaunuja on esillä entistä enemmän, lähes 200.Caravan-messuilla esitellään uusia vuoden 2018 matkailuajoneuvoja. Niiden lisäksi Caravan Outletissä on myynnissä edellisten vuosin malleja.



Helsingin Caravan-messuille osallistuu kattava joukko johtavia matkailuauto ja -vaunumerkkejä uutuusmalleineen. Mukana ovat muun muassa Adria, Bürstner, Carado, Carthago, Ci, Concorde, Dethleffs, Fendt, Hobby, Hymer, Kabe, Knaus, LCM, Poksi, Rapido, Roadcar, Sunlight Tabbert ja Weinsberg. Outlet-alue on kasvanut ja siellä on myynnissä 50 edellisten vuosien mallia, jotka nekin ovat kaikki uusia. Käytettyjä matkailuajoneuvoja Helsingin Caravan-messuilla ei esitellä.



Ensimmäinen askel: vuokraa matkailuajoneuvo

Matkailuauton vuokraaminen on helpoin tapa tutustua ajoneuvomatkailuun. Tarjolla on erilaisiin tarkoituksiin sopivia matkailuautoja luksusmalleista retkeilymalleihin. Vuorattavia matkailuautoja on pariskunnille tai suuremmille seurueille, jopa kuudelle henkilölle. Matkailuauton voi vuokrata kotimaanmatkailuun, mutta sen voi vuokrata myös ulkomailta. Vuokraus on hyvä tapa tutustua matkailuajoneuvolla matkustamiseen. Se mahdollistaa myös erilaisten mallien vertailun. Matkailuauton vuokraaminen on mieletön kokemus, jonka jälkeen on helppo tehdä vaikka ostopäätös ja ryhtyä aktiiviharrastajaksi. Vuokraustoimintaa Helsingin Caravan-messuilla esittelee kansainvälisestikin toimivat McRent ja Touring Cars.



Petteri Vähäkangas on Caravan-messuilla Helsinki Caravanin osastolla kertomassa vuoden 2017 matkasta Yhdysvalloissa matkailuautolla. Vähäkangas kierteli kolme viikkoa matkailuautolla Yhdysvaltojen länsi puolella. Matkailuautolla startattiin San Franciscosta ja suunnattiin kohti sisämaata osittain Route 66:sta pitkin. Matkan varrelle osuneita kansallispuistoja olivat Yosemite, Grand Canyon, Bryce Canyon, Zion, Lassen Volcanic ja Crater Lake. Matkailuautolla ajetun kierroksen päätteeksi Vähäkangas vietti vielä pari päivää hotellissa San Franciscossa. Vähäkankaalla on kokemuksia matkailusta muuallakin - Suomessa ja maailmalla.



Matkailuajoneuvot ja matkat Messukeskuksessa

Matkamessut ja Caravan -tapahtumakokonaisuudessa pääsee tutustumaan uusiin matkailuajoneuvoihin sekä kiinnostaviin kotimaan ja ulkomaan kohteisiin.Matkamessujen hulppean elämyksellistä tarjontaa tukee Caravan-messujen sydämessä oleva leirintäalue. Lapsille on tarjolla muun muassa pomppulinnassa pomppimista ja pöytäjalkapallon pelaamista.



Messukeskus järjestää Helsingin Caravan-messut yhteistyössä Matkailuajoneuvotuojat ry:n kanssa.



Helsingin Caravan-messut on avoinna perjantaina 19.1.2018 klo 12 - 20, lauantaina 20.1.2018 klo 10 - 18 ja sunnuntaina 21.1.2018 klo 10 - 18. Samaan aikaan järjestetään Matkamessut, joihin pääsee tutustumaan samalla lipulla. Pääsyliput voi ostaa ennakkoon edullisemmin verkkokaupasta http://shop.messukeskus.com Kun ostat liput viimeisään 18.1. hinta on 16 e/10 e. Liput ovelta ostettuna 19 e/12 e.

SF-Caravan ry on matkailuajoneuvoharrastajien yhdistys, johon kuuluu 62 867 jäsentä.



