Helsingin Caravan-messut / tilastotietoa, tulevaisuuden näkymiä ja elämysmatkailua

Mitä lääketieteessä tapahtuu 2018? 21.12.2017 10:48 | Kutsu

Lääkäri 2018 koulutustapahtuma ja näyttely järjestetään Messukeskuksessa 10.-12.1.2018. Näyttelyssä on mukana yli 100 yritystä, joiden tarjonnasta on poimittu kiinnostavat uutuudet esiteltäviksi median edustajille näyttelykierroksella ke 10.1. klo 14.30 alkaen. Kierroksen vetää farmakologian professori (emer.) Ilari Paakkari. Mediakierros alkaa kokoustilassa 203 lyhyellä alustuksella ja jatkuu näyttelyalueella. Kierroksen jälkeen on mahdollisuus vielä jatkaa keskustelua Ilari Paakkarin kanssa.