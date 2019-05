Helsingin Diakonissalaitoksen hätämajoitus päättyi

Helsingin Diakonissalaitos kiittää yhteistyökumppaneitaan kuluneesta talvesta. Helsingin Diakonissalaitoksen järjestämä hätämajoitus sulki ovensa vappuna.

”Majoituksessamme on talven ajan ollut keskimäärin 140 - 150 ihmistä joka yö”, yksikönjohtaja Mika Paasolainen sanoo.

Helsingin Diakonissalaitoksen järjestämä majoitus on tarkoitettu ensisijassa Romaniasta ja Bulgariasta tulleen niin sanotun liikkuvan väestön majoittamiseen. Heitä olikin HDL:n hätämajoituksen käyttäjistä tänä talvena 93 prosenttia, ja toiseksi eniten yöpyneistä oli Suomen kansalaisia. Majoittuneet edustivat kaikkiaan 30:a kansallisuutta.

Hätämajoitusta järjestetään joka talvi lokakuun alusta vappuun. Sitä rahoittaa Helsingin kaupunki.

Helsingin Diakonissalaitos haluaa, että Suomi tekee vastuullista maahanmuuttopolitiikkaa.

”Liikkuvan väestön tuleminen Helsinkiin on seurausta siitä, että romanit ovat Euroopassa köyhimmistä köyhimpiä. He tulevat Suomeen etsimään parempaa elantoa, ja kerjäläiskysymyksen ratkaiseminen edellyttää koko Euroopan laajuista yhteistyötä. Siksi haluamme, että Suomi ottaa romaniväestön ihmisoikeuskysymykset agendalleen EU-puheenjohtajakaudellaan. Liikkuvalla väestöllä pitää myös olla mahdollisuus ansainta elantonsa muuten kuin kerjäämällä. Me Helsingin Diakonisaalaitoksella tarjoamme heille keikkatyötä perustamamme keikkapoolin kautta Työtä ja toivoa -hankkeessa”, Helsingin Diakonissalaitoksen Mika Paasolainen sanoo.