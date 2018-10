Helsingin ensimmäiset ostoskeskukseen sijoittuvat kirjasto ja nuorisotila avataan marraskuussa Laajasalossa

Laajasalon kirjasto ja uusi Nuorten ympäristötila avaavat ovensa torstaina 22.11. Modernit tilat ja uudistuvat toiminnot on suunniteltu kaupunkilaisia osallistaen. Kaupungin palvelut tuovat vapaata kaupunkitilaa kaupalliseen ympäristöön.

Helsingin ensimmäiset ostoskeskukseen sijoittuvat kirjasto ja nuorisotila avataan 22.11. Laajasalon uuteen ostoskeskukseen. Uusien tilojen myötä myös toimintoja kirkastetaan asiakkailta kerätyn palautteen ja osallistamisen perusteella. Uudet tilat ovat osittain kirjaston ja nuorisotilan yhteiset; nuorisotilan kautta on käynti kirjastoon. Yhteinen monitoimitila ja terassi ovat varattavissa myös yhteisöjen ja kaupunkilaisten käyttöön. Yhteiset tilat tiivistävät entisestään kirjaston ja nuorisopalvelujen yhteistyötä. Uusien tilojen sisustussuunnittelusta vastaa Franz Design Oy.

Moderni tilasuunnittelu mahdollistaa uudenlaisia toimintoja

Kirjastosta on tilasuunnittelun avulla tehty entistä viihtyisämpi ja se palvelee entistä paremmin sekä pistäytyjien että eri ikäisten oleskelijoiden tarpeita. Lastenalueesta on tehty viihtyisä perhealue, jossa vanhemmatkin viihtyvät ja ajankohtaisista teemanäyttelyistä varausten noutajatkin poimivat helposti lisää lainattavaa. Vaikka aineistokokoelma tulee olemaan uudessa kirjastossa pienempi, kirjat ovat paremmin esillä ja saavutettavissa. Omatoimikäyttö aamun ensimmäisinä tunteina pidentää kirjaston aukioloaikoja ja vuonna 2019 käyttöön otettava kellutusjärjestelmä tekee koko kaupungin aineistokokoelmasta yhteisen ja ohjaa kuhunkin kirjastoon juuri sitä aineistoa, mitä siellä eniten lainataan. ”Uusi kirjasto on maukas sekoitus vanhaa ja uutta. Vanhasta kirjastosta tuomme uuteen tilaan lukuinnon, ammattitaitoisen palvelun ja yhteisöllisyyden. Uusi kirjasto, yhdessä nuorisopalvelujen tilojen ja palvelujen kanssa muodostaa kokonaisuuden, joka entistä aktiivisemmin edistää lukuiloa sekä ihmisten mahdollisuutta harrastaa, osallistua ja oppia,” sanoo kirjaston johtaja Anne Mankki.

Uutta Nuorten ympäristötilaa hallinnoi Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö ja se on avoin kaikille helsinkiläisille nuorille, nuorten järjestöille ja ryhmille. Tilassa tullaan järjestämään nuorten näköistä ja nuorten itsensä toteuttamaa ympäristötoimintaa ja samalla tila tarjoaa myös järjestöille uudenlaisen näköalan nuorten maailmaan. Avoin ja valoisa tila mahdollistaa muun muassa ympäristöarvot huomioivan kahvilatoiminnan sekä pienimuotoisten tapahtumien järjestämisen. Kauppakeskuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevasta tilasta löytyy sali, jossa on pienempiä nurkkauksia ajan viettoon, parvi hiljaisempaa työskentelyä varten sekä moderni keittiö. Toisessa kerroksessa kirjaston tilojen yhteydessä sijaitsevat nuorisopalvelujen hallinnoima monitoimitila sekä yhteinen terassi.



Vapaa kaupunkitila kaupallisen ympäristön keskellä

Ostoskeskuksessa kaupungin palvelut ovet helposti saavutettavissa muiden palvelujen yhteydessä ja tuovat samalla vapaata kaupunkitilaa muutoin kaupalliseen ympäristöön. Nuorisotilojen siirtymistä kauppakeskuksiin on toivottu mm. helsinkiläisten nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin kautta jo pidempään. Kirjaston ja nuorisotilan sijoittamista asukastilaa ja liikekeskusta yhdistävään ympäristöön on kokeiltu onnistuneesti jo v. 2016 avatussa Maunula-talossa ja Laajasalon tilan kaltainen, kirjaston ja nuorisotilan osittain yhteinen tila valmistuu myös keväällä 2020 Herttoniemessä avautuvaan lähipalvelukeskus Hertsiin. Lähikirjastojen sekä nuorisotilojen verkostoa kehitetään ja uudistetaan aktiivisesti ja pitkäjänteisesti.

Kirjastonjohtaja Anne Mankki kuvailee uutta tilaa seuraavasti:

”Kun astuu sisään Laajasalon uuden ostoskeskuksen toisessa kerroksessa sijaitsevaan kirjastoon, silmien edessä avautuu ostarin ei-kaupallinen tila. Infopisteen henkilökunta opastaa ja neuvoo. Kirjoja on esillä näyttelyhyllyissä, kirjahyllyissä ja esittelytelineissä. Lehtienlukupöydät, asiakastietokoneet ja kopiokone sijaitsevat pääsisäänkäynnin lähistöllä. Vasemmalla näkyy monitoimisali, jossa nuorilla on tanssitreenit. Asahi-liikunnan harrastajat vaihtavat kuulumisia odottaessaan monitoimisali-vuoroaan. Kokoustilassa kokoontuu tänään käsityöpiiri. Ikkunan edessä on istumaportaikko, johon voi istahtaa odottamaan kavereita. Kirjaston siivessä on lasten ja perheiden osasto. Perheen pienin konttaa lattialla ja äiti etsii kuopukselle Tatuja ja Patuja. Katosta roikkuu riippukeinu, jossa naapurin koululainen lueskelee läksyjä. Perheen teini on mennyt rappusia alas nuorten ympäristötilaan hengailemaan.”

Palvelut muuton aikana

Laajasalon kirjastossa ja nuorisotalolla vietetään läksiäisiä perjantaina 12.10. klo 17 alkaen. Laajasalon kirjasto on suljettu 15.10. -21.11. Osalla aineistosta on pidennyt laina-ajat. Lähimmät palvelevat kirjastot muuton aikana ovat Roihuvuoressa, Herttoniemessä ja Itäkeskuksessa. Lisätietoa: helmet.fi

Nuorisotalolla läksiäisten jälkeen keskitytään muuttoon, mutta nuoret voivat tulla tekemään muuttoa yhdessä henkilökunnan kanssa. Nuorisotalo on suljettu muuton ajan 1.–21.11.2018. Lähimmät palvelevat nuorisotalot muuton aikana ovat Roihuvuoressa, Herttoniemenrannassa ja Kettutiellä. Lisätietoa: munstadi.fi.

