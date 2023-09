Helsingin Hernesaaren lumenvastaanottopaikan ympäristölupa annettu

Lumen kaatamista mereen voidaan tehdä talvisin marraskuusta huhtikuun. Lupa on voimassa kahdeksan vuotta, 31.10.2031 saakka.

Lunta saa viedä Hernesaareen päivisin klo 7–22 enintään noin 5 km etäisyydeltä Helsingin keskustan ja Lauttasaaren alueelta. Yöllä lumikuljetukset on sallittu vain runsaan lumisateen (kertymä 10 cm) aikana ja kolmena yönä sen jälkeen.

Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä, joilla pyritään ehkäisemään ympäristölle aiheutuvia haittoja. Lumen kaatoalue on määrätty ympäröitäväksi verhopuomilla tai muulla rakenteella, jolla rajoitetaan roskaantumista. Merestä on poistettava roskia tarvittaessa viikoittain ja hiekotussepeliä kerran vuodessa. Helsingin kaupungin on tutkittava kaadettavan lumen laatua. Luvan mukaan kaupungin on myös tarkkailtava meriveden laatua kerran kuukaudessa otettavin näyttein. Lisäksi Länsisataman edustan merialueen laatua tarkkaillaan Uudenmaan ELY-keskuksen hyväksymän yhteistarkkailuohjelman mukaisesti.

Helsingin kaupunki jakaa tiedotteen Hernesaaren lumen vastaanottopaikan toiminnasta Tehtaankadun ja Telakkakadun sekä Eiranrannan ja Hylkeenpyytäjänkadun risteysten välillä sijaitseviin asuinhuoneistoihin kauden alussa.

Päätös nro 237/2023 on nähtävillä Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa (dnro ESAVI/41222/2022).

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta 20.10.2023 saakka.