Helsingin hiihtokausi alkaa nyt lokakuussa

Kivikon hiihtohalli (Savikiekontie 4) avaa ovensa hiihtäjille maanantaina 8. lokakuuta kello 8.00.

Hiihtohalli on vain noin 15 minuutin päässä Helsingin keskustasta. Hiihtoladun peruskierros on noin 850 metriä, lisälenkki 200 metriä, ja latujen leveys on 6–8 metriä. Sisäänpääsymaksuun sisältyy aina saunominen sivakoinnin jälkeen.

Tälläkin sisähiihtokaudella Kivikon hallissa on mahdollisuus myös suksien säilytykseen. Lisäksi hiihtohallin aukioloaikoina tarjolla on myös muun muassa suksivuokrausta ja suksien huoltopalvelua.

Kivikon hiihtohallin sisäänpääsyajat

ma-su klo 8.00–21.00

Hiihtohalli suljetaan klo 22.00

Lisätietoja

https://palvelukartta.hel.fi/unit/40354