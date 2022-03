Helsingin humanitaarinen apu Ukrainaan SPR:n ja Suomen Unicefin kautta

Ukrainan suurlähetystö lähestyi 25.2.2022 eräitä Suomen kaupunkeja avunpyynnöllä Ukrainan valtioon ja sen väestöön kohdistuneiden sotilastoimien aiheuttamien vahinkojen ja menetysten lieventämiseksi. Pyyntöön vastaten Suomen suurimmat kaupungit lahjoittavat Ukrainaan yhteensä yli 1,5 miljoonan euron arvoisen humanitaarisen avun, johon sisältyy myös Helsingin avustussumma.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti avustus päätettiin toimittaa ensisijaisesti rahallisena apuna ja toissijaisesti tarvikelahjoituksina. Avustuksen kohdentamisessa tehtiin yhteistyötä Suomen valtion, avustusjärjestöjen ja muiden luotettavien yhteistyökumppanien kanssa.

”Helsingin kaupunki on konsultoinut asiassa ulkoministeriön humanitaarisen avun ja politiikan yksikköä. Kokonaisharkinnan perusteella apu on tarkoituksenmukaisinta toimittaa rahana. Vaikuttavuuden näkökulmasta rahoitus suunnataan vakiintuneille järjestöille SPR:lle ja Unicefille, jotka toimivat Ukrainassa jo aktiivisesti ja joilla on pitkä kokemus sekä Ukrainasta että toimimisesta kriisitilanteissa”, pormestari Juhana Vartiainen toteaa.

Ukrainasta pakenevien vastaanotto aloitettu Helsingissä

Helsinki on valmistautunut ottamaan vastaan sodan ja hädän keskeltä pakenevia ukrainalaisia, ja ensimmäiset maahantulijat on ohjattu tarvittavien palvelujen piiriin.

Kaupunki koordinoi maahantuloa yhdessä muun muassa Rajavartiolaitoksen, Helsingin poliisilaitoksen ja Maahanmuuttoviraston kanssa. Mukana yhteistyössä on Vantaan kaupunki ja loppuviikon aikana yhteistyöhön kytketään Espoon kaupunki ja sisäministeriön edustajat.

Tällä hetkellä Helsingin satamissa rajanylityspaikoilla on rauhallista. Maahan on saapunut ukrainalaisia, ja osa heistä on hakenut turvapaikkaa.

Ukrainalaiset voivat saapua Suomeen turvapaikanhakijoina tai muilla maahantuloperusteilla, tullessaan esimerkiksi sukulaistensa luo. Helsingin kaupunki jakaa saapujille tiedotetta, jossa on yhteystiedot keskeisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä ohjeistus turvapaikan hakemisesta.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja kriisipäivystys ja maahanmuuttoyksikkö ovat varautuneet auttamaan henkilöitä, jotka eivät hae turvapaikkaa, mutta tarvitsevat esimerkiksi majoitusta, terveydenhoitoa tai muuta kriisiapua. Maahanmuuttovirasto vastaa turvapaikanhakijoiden hakemusten käsittelystä.

Vastaanottokeskustoiminta on viime syksynä siirtynyt Helsingin kaupungilta Maahanmuuttovirastolle, mutta kaupunki varautuu laajentamaan hätämajoituskapasiteettiä, perustamaan järjestelykeskuksia tai väliaikaismajoitusyksiköitä Maahanmuuttoviraston niin pyytäessä.

”Kartoitus käytettävien majoitustilojen osalta on jo käynnissä. Ilokseni voin todeta, että myös monet yksityiset toimijat ovat tarjonneet tilojaan kaupungin ja mahdollisten turvapaikanhakijoiden käyttöön”, pormestari Vartiainen sanoo.

