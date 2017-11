Helsingin joulukausi käynnistyy Aleksin joulukadun avajaisissa

Helsingin Aleksanterinkatu saa juhlavalaistuksensa tänä vuonna 69:ttä kertaa, kun perinteiset joulukadun avajaiset ilahduttavat kaupunkilaisia ja vierailijoita sunnuntaina 26. marraskuuta kello 13 alkaen.

Ennen virallista avajaisohjelmaa Senaatintorilla voi kokea Kansallisoopperan ja -baletin mobiilinäyttämön Mobile Music Boxin alkaen kello 13 ja nauttia Hyvän tahdon torin jouluisista antimista.

Avajaisjuhlallisuudet ja -ohjelma alkavat Tuomiokirkon portailla kello 15. Pormestari Jan Vapaavuori sytyttää jouluvalot kello 16. Avajaisjuhlinta päättyy paraatiin, joka kulkee Senaatintorilta ydinkeskustan halki kello 16–16.45.

Jo kolmatta kertaa paraatin kruunaa Suomen kansallisbaletin yli 50 tanssijan sadunomainen kokonaisuus.

Joulukadun energiatehokkaat led-valot ilahduttavat kaupunkilaisia tammikuun loppuun asti. Lisäksi keskustassa voi ihailla jouluvalaistuksia muun muassa Esplanadilla, Torikortteleissa Senaatintorin tuntumassa ja Mannerheimintiellä Svenska Teaternilta Lasipalatsille.

”Jouluun liittyy monilla vahvoja helsinkiläisiä perinteitä. Yksi näistä on joulukadun avaus, joka on vanha perinne, jota uutena pormestarina ilolla jatkan. Joulu on juhla, jota vietetään usein perhepiirissä. Kaupunkikin on yhteisö, joten on osuvaa tulla yhdessä juhlimaan joulun odotusta joulukadulle”, pormestari Jan Vapaavuori sanoo.

Luvassa iloista tunnelmaa koko tapahtuman ajan

Ennen tapahtuman virallista ohjelmaa voit ottaa yhteiskuvan Mobile Music Boxilla vierailevien Kansallisbaletin tanssijoiden kanssa.

Samoihin aikoihin avautuu hyväntekeväisyysjärjestöjen Hyvän tahdon tori, jonka kojuista voi ostaa jouluisia herkkuja, kuten riisipuuroa, glögiä ja leivonnaisia.

Tuomiokirkon portailla esitettävä ohjelma käynnistyy kello 15. Tilaisuuden avaa monista hyväntekeväisyystempauksistaan tunnettu Brother Christmas. Esiintyjinä nähdään muiden muassa laulaja Mikael Konttinen ja Joulukööri Wanha Potpuri, Siina & Taikaradio, Rap-Mummo Eila, EMO Brass ja Open Voice-kuoro johtajanaan Mertsi Rajala. Musiikkiohjelman on suunnitellut ja tuottanut Reijo Karvonen.

Joulupukki ja pormestari Vapaavuori saapuvat Senaatintorille HKL:n museoraitiovaunulla. Ohjelmaan kuuluvat perinteiden mukaisesti Pelastusarmeijan joulupatakeräyksen siunaus ja Tuomiokirkkoseurakunnan tervehdys. Tilaisuus huipentuu Joulupukin tuodessa terveisensä Korvatunturilta ja pormestarin sytyttäessä jouluvalot kello 16.

Jouluparaatissa lumoaa tänäkin vuonna Kansallisbaletti

Valojen sytyttyä jouluparaati aloittaa matkansa ydinkeskustan halki. Paraati kääntyy Aleksanterinkadun jälkeen vasemmalle Mannerheimintielle, palaten Pohjoisesplanadia ja Unioninkatua pitkin takaisin Senaatintorille. Katujen varsille kerääntynyt yleisö pääsee nauttimaan paraatin jouluriemusta kello 16–16.45.

Kulkueessa on mukana Suomen kansallisbaletti näyttävällä vetolavalla. Paraatin kunniajäseninä nähdään Joulupukki tonttuineen. Mukana on myös ratsupolisiiseja, eläinhahmoja, koiria, 120-vuotisjuhlaansa viettävä HIFK:n jääkiekon edustusjoukkue, 2008-juniorit ja cheerleaderit sekä Helsingin pelastuslaitoksen kalustoa, mikäli ne eivät ole hälytystehtävissä. Lisäksi joukkoon liittyy Brother Christmas, ohjelman esiintyjiä ja Hyvän tahdon torin vapaaehtoistyöntekijöitä.

Aleksin joulukadun avajaistapahtuman järjestää Helsinki City Markkinointi ry yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.







