Helsingin jouluseimet ilahduttaneet jo 20 vuotta

Helsingissä Aleksanterinkadulla kulkijat ovat voineet jo 20 vuoden ihailla erilaisia jouluseimiasetelmia liikkeiden ikkunoissa ja tehdä pienen vaelluksen seimeltä toiselle. Tänä vuonna seimet ovat esillä Helsingin keskustassa sunnuntaista 25.11.2018 loppiaiseen 6.1.2019.

Seiminäyttely avautuu Aleksanterinkadulla 25.11. Joulukadun avajaisiin. Helsingillä on pitkät perinteet seimien suomalaisena kotikaupunkina ja pääkaupungissa on vuosien mittaan vieraillut suuri määrä erilaisia lainaseimiä eri puolilta Eurooppaa ja koko maailmaa.

Seimiä on esillä myös Helsingin seurakuntien kirkoissa pääosin ensimmäisestä adventista loppiaiseen eli 2.12.2018–6.1.2019.

20 vuotta elävää seimiperinnettä Helsingissä

Helsingin jouluseimet -tapahtuma haluaa tuoda omalla hiljaisella tavallaan Jeesuksen syntymäjuhlan osaksi helsinkiläistä joulutraditiota. Seimi ei vaadi katsojaltaan mitään, mutta se antaa mahdollisuuden pysähtyä ja siirtyä ajatuksissaan toiseen todellisuuteen.

Helsingin jouluseimet -näyttelyn teema vaihtuu vuosittain ja tämä vaikuttaa näyttelyssä mukana olevien seimien valintaan ja esillepanoon. Tänä vuonna on nostettu esille eri vuosien suosikkiseimiä. Niitä ovat esimerkiksi Helsinki-seimi ja Mirjamin seimi.

– Olemme kiitollisia yrittäjille, jotka haluavat olla mukana rakentamassa elävää seimiperinnettä vuosi vuoden jälkeen, kertoo Helsingin seurakuntien varhaiskasvatussihteeri Päivi Vuorelma-Glad. Hänen on yhdessä varhaiskasvatuksen ohjaajan Satu Laakson kanssa miettinyt, mikä seimi menee mihinkin näyteikkunaan.

Seimiasetelmien rakentamisessa on tärkeä rooli myös vapaaehtoisilla. Yksi heistä on Adelia Wadenström, joka rakentaa seimiasetelman Kampin kappeliin. Hän tekee asetelmansa oman lapsuutensa italialaisen kotikylän perinteiden mukaan. Seimi on keskellä kylän arkisia tapahtumia.

Jouluseiminäyttelyn tarjoaa vuosittain Helsingin seurakunnat yhteistyökumppaneiden ja vapaaehtoisten kanssa.

Lisää tietoa: www.jouluseimet.fi

Varhaiskasvatussihteeri Päivi Vuorelma-Glad, paivi.vuorelma-glad@evl.fi, p. 09 2340 2508.