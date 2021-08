Helsingin juhlaviikkojen esitykset peruuntuvat 20.8. alkaen

Helsingin juhlaviikot









Helsingin juhlaviikot on Pohjoismaiden suurin monitaidefestivaali, joka järjestetään vuosittain elo-syyskuun vaihteessa. Juhlaviikkojen tehtävänä on tarjota laajalle koti- ja ulkomaiselle yleisölle ainutlaatuisia taide-elämyksiä. Tapahtuma on järjestetty vuodesta 1968 alkaen. Juhlaviikot toteutetaan yhteistyössä Helsingin Sanomien, OP:n, Elisan, Accenturen, Hekun, Punamustan, Marski by Scandicin, Renaultin ja Akun tehtaan kanssa. Festivaalia tukevat Helsingin kaupunki, Jane ja Aatos Erkon säätiö sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.