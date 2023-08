Helsingin juhlaviikoilla kuullaan ennestään tuntematon versio Sibeliuksen Kareliasta

Helsingin juhlaviikkojen klassisen musiikin ohjelma täydentyy Helsingin kaupunginorkesterin konsertilla, jossa kuullaan Jean Sibeliuksen uusi ja vastikään paljastunut versio Kareliasta. Konsertin johtaa kapellimestari ja musiikin tohtori Tuomas Hannikainen, joka tunnisti Sibelius-partituurin Kansalliskirjaston käsikirjoituskokoelmista keväällä. Partituuri sisältää Sibeliuksen uudistamat Karelia-alkusoiton ja Karelia-sarjan. Karelia on säveltäjän soitetuimpia ja rakastetuimpia teoksia Finlandian ja Valse Tristen ohessa.



Uusi versio poikkeaa huomattavasti jo tunnetusta Karelia-partituurista



Hannikaisen mukaan keväällä paljastunut nuotti on poikkeuksellisen huolellisesti viimeistelty ja eroaa merkittävästi tähän asti tunnetusta Karelia-alkusoitosta ja -sarjasta: polyfonia on rikkaampaa, detaljit tarkempia, instrumentaatio täyteläisempää, tempot vaihtelevampia ja artikulaatiot elävämpiä. Alkusoittoon on lisätty myös aivan uusia tahteja.



Nuotti päätyi Kansalliskirjastoon Yleisradion tekemän käsikirjoituslahjoituksen mukana vuonna 2010, mutta sen todellista sisältöä ei ole aiemmin huomattu. Päiväämättömän partituurin varhaishistoria on kuitenkin yhä epäselvä. Sibelius sävelsi alkuperäisen Karelia-musiikkinsa vuonna 1893. “Aijon kirjoittaa uudelleen ne neljä satsia ja koettaa saada kustantajaa...”, Sibelius kirjoitti vaimolleen Berliinistä 2.9.1894. Selvityksessä onkin, liittyisikö esiin tullut versio Berliinin suunnitelmiin, ja onko sitä esitetty aikaisemmin.



Sibeliuksen uusi Karelia -konsertissa kuullaan myös toinen harvinaisuus



Uusi vesio Kareliasta kuullaan Helsingin juhlaviikkojen matineakonsertissa Helsingin yliopiston juhlasalissa lauantaina 26. elokuuta klo 15. Ohjelmaan sisältyy soiva esittely, jossa avataan partituurien sisältöjä. Konsertissa kuullaan myös toinen Sibelius-harvinaisuus: Hannikaisen vuonna 2018 löytämä Konserttialkusoitto, joka koetaan nyt myöskin ensi kertaa elävänä konserttiesityksenä sitten 1900-luvun alun.



HKO:n Helsinki-aiheinen konsertti käynnistää Juhlaviikot



Helsingin juhlaviikkojen klassisen musiikin ohjelman aloittaa torstaina 17. elokuuta Musiikkitalossa toteutuva Helsingin kaupunginorkesterin Helsinki-aiheinen konsertti, jossa kuullaan Jukka-Pekka Sarasteen johdolla kolmen helsinkiläisen tai Helsinkiin asettuneen säveltäjän, Lotta Wennäkosken, Einojuhani Rautavaaran ja Uuno Klamin, teokset. Konsertti kuullaan myös reaaliaikaisesti kaiuttimien kautta kolmessa Helsingin puistossa, Kaivopuistossa, Lapinlahdessa ja Sinebrychoffin puistossa, osana Taiteiden yön Puistot soimaan -tapahtumaa, jonka tarjoaa Elisa.



Lisää lippuja myytiin Juhlaviikkojen suosittuihin klassisen musiikin konsertteihin



Merkittävän kysynnän saavuttaneisiin, Musiikkitalossa 24. ja 25. elokuuta koettaviin Radion sinfoniaorkesteri, Susanna Mälkki & Verneri Pohjola -konsertteihin on vapautettu lisää lippuja myyntiin. Myöskin Nicholas Collon & Aurora-orkesteri: Kevätuhri -konserttiin on saatu vapautettua rajallinen määrä lisälippuja myyntiin. Konsertti toteutuu Musiikkitalossa 29. elokuuta. Konserttien liput ovat myynnissä osoitteessa ticketmaster.fi.



Helsingin juhlaviikkojen koko ohjelma on luettavissa osoitteessa helsinkifestival.fi.

Helsingin kaupunginorkesteri & Tuomas Hannikainen: Sibeliuksen uusi Karelia la 26.8. klo 15, Helsingin Yliopiston juhlasali. Konsertin liput ovat myynnissä nyt osoitteessa lippu.fi.



Helsingin juhlaviikkoja vietetään 17.8.–3.9.2023. Kaikkien esitysten ja konserttien liput ovat myynnissä osoitteissa ticketmaster.fi tai lippu.fi sekä festivaalikeskus-Huvilanrannassa (Eläintarhantie 8).

