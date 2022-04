Helsingin juhlaviikot laajenee ja täyttää kaupungin taiteella 12.8.–4.9.

Juhlaviikoilla nähdään huipputason tanssivierailuita sekä joukko kansainvälisiä tähtiorkestereita ja -artisteja niin Tanssin talossa, Musiikkitalossa kuin Huvilassa. Helsinkiin saapuvat muun muassa Wayne McGregorin, Olafur Eliassonin ja Jamie xx:n Tree of Codes, brittiläinen Chineke! Orchestra sekä pianovirtuoosi Daniil Trifonov.

“Nyt kun vihdoin voimme kohdata taiteen äärellä, haluamme tarjota yleisölle laajemman festivaalin kuin koskaan. Luvassa onkin 24 iltaa elämyksiä Huvilassa, Musiikkitalossa sekä juuri avatussa Tanssin talossa, kaupungin sisäpihoja ja kadunkulmia unohtamatta”, sanoo taiteellinen johtaja Marko Ahtisaari.

Juhlaviikkojen ohjelmassa tutkitaan eri tavoin myös tekoälyä sekä taiteen ja teknologian suhdetta. Irlantilainen taiteilija Kevin Abosch on luonut festivaalia varten suomalaisille tutusta ryijystä sarjan digitaalisia teoksia yhteistyössä keinoälyn kanssa. Vanhaa ja uutta ainutlaatuisella tavalla yhdistävä RYJ-teossarja näkyy Juhlaviikkojen visuaalisessa ilmeessä ja tapahtumapaikoilla.

Huvilan tähtinä Taylor Mac, Angélique Kidjo ja Kurt Vile & The Violators

Juhlaviikkojen entistä pidempi festivaaliperiodi tuo uudistuvaan Huvilaan laajan konserttikattauksen, joka ulottuu soulista indieen ja jazzista lastenmusiikkiin. Yleisölle avoin festivaalipuisto Huvilanranta tarjoilee ruoan ja juoman lisäksi maksutonta ohjelmaa jokaisena festivaalipäivänä.

Huvilan konserttisarjan avaavan Taylor Macin A 24-Decade History of Popular Music– Abridged kuljettaa dragperinteen kautta matkalle populaarimusiikin ja kansalaisoikeuksien historiaan. Huvilan tähtiin kuuluvat myös karismaattinen benilinäislegenda Angélique Kidjo, soulin mestari Robert Finley, unenomaista ja dramaattista musiikillista maisemaa maalaileva Agnes Obel, liki kolme vuosikymmentä vaikuttanut yhdysvaltalaisduo Low sekä huhtikuussa uuden albumin julkaiseva Kurt Vile & The Violators.

Kotimaisista eturivin nimistä Huvilan lavalle nousevat esimerkiksi J. Karjalainen, Vesta, 22-Pistepirkko ja kesän ainoan yhteiskonserttinsa Tapiola Sinfoniettan kanssa tekevä Yona. Isoa orkesterisoundia Huvilaan tuovat myös Timo Lassy Vantaan Viihdeorkesterin sekä Ringa Manner ja Valtteri Laurell Pöyhönen UMO Helsinki Jazz Orchestran siivittäminä. Yona, Timo Lassy ja laaja joukko muita artisteja nähdään lisäksi Pave Maijasen muistoa kunnioittavassa Kanssasi keskipenkillä -konsertissa.

Tree of Codes ja nykytanssin huippuelämyksiä Tanssin talossa

Huvilan ohella Tanssin talo on yksi Juhlaviikkojen päätapahtumapaikoista. Kaikkia aisteja puhutteleva Tree of Codes on tanssin suurteos, joka yhdistää Wayne McGregorin liikekielen, Olafur Eliassonin lavastesuunnittelun ja Jamie xx:n musiikin. Juhlaviikoilla nähdään myös Random Internationalin ja Company Wayne McGregorin vuorovaikutteinen Future Self -installaatio, jossa liike ja valo kohtaavat Max Richterin musiikin.

Niin ikään Tanssin talossa vierailevan Boris Charmatzin teosta 10000 gestures pidetään yhtenä viime vuosien merkittävimmistä nykytanssin esityksistä. Viimein Helsinkiin saapuvassa teoksessa 25 tanssijan ryhmä esittää 10 000 elettä toistamatta yhtäkään niistä. Poikkeuksellista teosta täydentävä A Dancer´s Day -esityskokonaisuustarjoaa lisäksi kurkistuksen tanssijan päivään. Festivaalilla nähdään myös Charmatzin ensimmäinen sooloteos SOMNOLE, jossa koreografi tanssii oman vihellyksensä säestämänä.

Merikaapelihallissa on lisäksi koettavissa Venetsian Biennaalin vetonaulaksi vuonna 2019 noussut oopperaperformanssi Sun & Sea, joka toteutetaan yhteistyössä Kiasman kanssa osana ARS22-näyttelyä.

Chineke! Orchestra ja Mahler Chamber Orchestra Musiikkitalon orkesterivieraina

Festivaalin viimeinen viikko tarjoilee huippukonserttien juhlaa Musiikkitalossa. Urkuremontin jälkeen avautuvan konserttisalin valloittaa ensimmäisenä etnisesti monimuotoinen Chineke! Orchestra, jonka solistina nähtävä sellisti Sheku Kanneh-Mason yhdistelee brittilistojen kärkeen yltäneillä levyillään vaikutteita Šostakovitšista Bob Marleyyn.

Kamarimusiikin ykkösnimi Mahler Chamber Orchestra saa Musiikkitalossa solisteikseen Isabelle Faustin ja Antoine Tamestitin, ja Euroopan parhaisiin lukeutuva barokkiorkesteri Il Giardino Armonico kohtaa huippuviulisti Patricia Kopatchinskajan. Radion sinfoniaorkesteri konsertoi lisäksi rauhan puolesta yhdessä Musiikkitalon kuoron ja eturivin laulajien kanssa.

Pianovirtuoosi Daniil Trifonov saapuu viimein Juhlaviikoille esittämään odotetun sooloresitaalinsa, kun taas Kaija Saariahon Innocence-oopperassakin loistanut mezzosopraano Magdalena Kožená konsertoi festivaalilla duona pianisti Yefim Bronfmanin kanssa.

Klassista musiikkia kuullaan myös Musiikitalon ulkopuolella. Helsingin kamarikuoro esittää Temppeliaukion kirkon Reconnaissance-konsertissa läpileikkauksen Kaija Saariahon pitkän uran kuoroteoksiin. Hanna Hohdin ja Anders Pohjolan elektroakustisessa Seidr-konsertissa Kalliosalissa kuullaan lisäksi uusia pohjoismaisia teoksia. Kalliosalissa saa ensi-iltansa myös Two Phone Calls. Dokumentaarisen esityksen materiaalina on käytetty Aleksey Navalnyin ja Donald Trumpin puheluita lähihistoriasta.

Taidelahjat ja Korttelikonsertit jakavat iloa ympäri kaupungin

Valtaisan suosion saaneet Taidelahjat ja Korttelikonsertit ilahduttavat jälleen elokuussa ympäri kaupunkia. Luvassa on 500 Taidelahjaa, joita helsinkiläiset voivat tilata maksutta lähei­silleen, sekä 50 Korttelikonserttia, joita taloyhtiöt voivat hakea pihoilleen. Korttelikonserttien haku käynnistyy 10. toukokuuta ja Taidelahjojen elokuussa. Sisäpihoilla soivien Korttelikonserttien lisäksi noin 25 konserttia toteutetaan Taiteiden yönä 18. elokuuta kadunkulmissa illan kulkijoiden iloksi. Taiteiden yön ohjelmasta kerrotaan tarkemmin elokuussa.

Monipuolista ohjelmaa tarjoavat myös Juhlaviikkojen ystäväfestivaalit Art goes Kapakka, Runokuu, SAMPO Festival, Viapori Jazz, Perttu Häkkisen Säätiön Alakulttuuripäivä, Helsingin oopperakesä ja Outsider Art Festival.





Helsingin juhlaviikkoja vietetään 12.8.–4.9.2022. Festivaalin ohjelma julkistetaan kokonaisuudessaan verkossa osoitteessa helsinkifestival.fi torstaina 21. huhtikuuta, ja konserttien lipunmyynti käynnistyy Lippu.fi:n ja Ticketmaster Suomen kanavissa klo 10.



Juhlaviikkojen pääyhteistyökumppaneina toimivat Helsingin Sanomat ja Elisa, sponsorina Accenture ja palvelukumppaneina Akun tehdas, hasan & partners, Heku, Marski by Scandic, PunaMusta ja Renault.