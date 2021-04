Helsingin Kamppiin avataan kesällä uusi ravintolakokonaisuus

Restel Oy on suomalainen ravintola-alan yritys, johon kuuluu noin 170 ravintolaa, työllistäen yli 2 600 ravintola-alan ammattilaista. Restelin ravintoloita ovat BURGER KING®-, Taco Bell-, Rax Pizzabuffet-, HelmiSimpukka-, O'Learys-, Wanha Mestari-, Hemingway's -ravintolat sekä Food&Events Tapahtuma- ja Ruokaravintolat.

Yum! Brands Inc:in tytäryhtiö Taco Bell Corp. on maailman johtava meksikolaistyylinen pikaruokaravintolabrändi. Taco Bell valmistaa taconsa, burritonsa ja muut tunnetut tuotteensa aina tilauksesta ja asiakkaan toiveen mukaisesti, ja tuotteissa on runsaat maut ja laadukkaat raaka-aineet. Maailmanlaajuisesti ketjun asiakkaille halutaan tarjota poikkeuksellista arvoa sekä loistavaa palvelua. Yhdysvaltojen ulkopuolella Taco Bellillä on yli 360 ravintolaa yhteensä 27 maassa ja brändin tavoitteena on laajentaa kansainvälinen toimintansa tuhanteen ravintolaan vuoteen 2022 mennessä. Yritys ja sen franchise-sopimuksella toimivat yrittäjät pyörittävät yhteensä yli 7 000 ravintolaa, joiden myynti on yli 9 miljardia dollaria vuodessa. Vuoteen 2022 mennessä brändi haluaa saavuttaa maailmanlaajuisesti 15 miljardin dollarin myynnin ja operoida yhteensä 9 000 ravintolaa.

Rax Pizzabuffet palvelee buffetilla ja KotiBox-noutomenulla. Monipuolisessa buffet-pöydässä on herkuteltavaa moneen makuun. Jokainen kokoaa omanlaisensa annoksen raikkaasta salaatista, herkullisista pizzoista, maukkaista wingseistä sekä suussa sulavasta pehmytjäätelöstä. Buffetissa asiointi on mutkatonta ja herkutella voi heti maksettuaan, sillä tuoretta ruokaa on aina valmiina tarjolla. KotiBox-menu mahdollistaa ruuan tilaamisen myös mukaan otettavaksi tai kotiinkuljetuksella Woltin ja Foodoran kautta. Kaikki KotiBox-annokset valmistetaan keittiössä asiakkaan tilauksesta. Vuonna 1994 perustettuun Rax Pizzabuffet -ketjuun kuuluu 29 ravintolaa ympäri Suomen.

Ísey Skyr Bar on islantilainen ketju, jossa tarjoillaan herkullisia ja terveellisiä boozteja (smoothieta), bowleja (rahkakulhoja), mehuja ja mehushotteja. Ísey Skyr Barin tuotteet pohjautuvat aitoon islantilaiseen skyr-rahkaan, jota tuotetaan ainoana maailmassa alkuperäisen islantilaisen perinnereseptin mukaan. Ísey Skyr sopii kiireiseenkin päivään, sillä tuotteita on helppo ottaa mukaan ja nauttia matkalla kohti seuraavaa seikkailua.