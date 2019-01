Helsingin kasvatus ja koulutus mukana Educa-messuilla – Oppilaat esittelevät 3D-kynäilyä, robotiikkaa ja digiportfolioita

Vanhassa teollisuuskiinteistössä toimiva yksityinen päiväkoti suljetaan 18.1.2019 17:19 | Tiedote

Yksityisen palveluntuottajan Oy Ankkalampi Ab:n päiväkoti Vattuniemi Ankkalampi-Duckies 2 (Vattuniemenkatu 17) on toiminut elokuusta 2018 alkaen. Päiväkotitilojen käyttöönotto edellyttää ennen toiminnan aloittamista rakennusluvan, jonka käsittelyn yhteydessä tilojen terveellisyys ja turvallisuus varmistetaan. Lisäksi luvan mukaiset rakennustoimenpiteet ja rakennusvalvonnan loppukatselmus tulee olla tehtyinä. Oy Ankkalampi Ab on hakenut tilapäistä käyttötarkoituksen muutosta vanhasta teollisuuskiinteistöstä päiväkodiksi toiminnan aloittamisen jälkeen. Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto epäsi kokouksessaan 18.1.2019 tilapäisen rakennusluvan yksimielisesti. Päiväkodin paloturvallisuusratkaisut eivät täytä vaatimuksia, ja paloturvallisuusselvitys on keskeneräinen. Hakijan esittämissä suunnitelmissa ei täydennyspyynnöistä huolimatta ole osoitettu asianmukaisia poistumistie- ja osastointijärjestelyjä, ja aikaisemmin teollisuuskäytössä olleesta kiinteistöstä vaadittava hait