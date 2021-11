Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) julkaisi ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa ja -ohjelmansa

Vastuullisuusraportissa kuvataan Hekan toiminnan taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset vaikutukset vuodelta 2020. Raportissa käsiteltävät vastuullisuusteemat ja -näkökohdat on määritelty sidosryhmien odotusten perusteella olennaisuusperiaatetta noudattaen. Raportissa kuvataan vastuullisuustyötä muun muassa case-esimerkkien ja tunnuslukujen kautta.

Raportti perustuu Global Reporting Initiative -standardien core-laajuuteen eli jokaisesta olennaisesta päänäkökohdasta on raportoitu vähintään yksi indikaattori. Vertailuvuotena on käytetty vuotta 2019, minkä lisäksi joidenkin indikaattoreiden osalta esitetään myös historiatietoa kuvaamaan pidemmän aikavälin muutoksia. Raportissa keskitytään ainoastaan Hekan määräysvallassa oleviin asioihin eli raportti kattaa vastuullisuusluvut, jotka liittyvät suoraan yhtiön omaan toimintaan. Raportin on toteuttanut Hekan kanssa yhteistyössä EcoReal Oy.

- Mahdollistimme koronapandemian värittämänä vuonna 2020 kohtuuhintaista, laadukasta ja turvallista asumista lähes 100 000 helsinkiläiselle. Olemme edistäneet vastuullisuutta eri toimin jo pitkään, mutta tänä vuonna aloitimme siitä raportoinnin. Jatkossa raportoimme vastuullisuudesta vuosittain, Hekan toimitusjohtaja Jaana Närö kertoo.

Hekalla vastuullisuus kuuluu päivittäiseen toimintaan

Hekalla vastuullisuuden lähtökohtana on Hekan missio tarjota asukkaille kohtuuhintaista, laadukasta ja turvallista arkea. Vastuullisuustyötä ohjaavat myös Helsingin kaupungin eettiset periaatteet ja Hekan omat eettiset ohjeet sekä yhtiön toiminnan kannalta keskeisimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Hekalle toimintaympäristön vaikutusten ja sidosryhmien odotusten perusteella oleellisimmat vastuullisuusnäkökulmat ovat kohtuuhintainen asuminen, kestävä liiketoiminta, energiatehokkuus ja hiilijalanjäljen pienentäminen, innovatiiviset ratkaisut, kestävät hankinnat ja kestävä kiinteistöomaisuuden hallinta. Hekan vastuullisuusohjelma seuraa yhtiön toimintaa sosiaalisen vastuun, ympäristövastuun sekä taloudellisen vastuun ja hyvän hallinnon näkökulmista.

Vastuullisuuden painopisteitä Hekalla ovat

Tyytyväiset asukkaat: Tarjoamme viihtyisiä asuntoja, joissa on turvallista asua. Pysyvä ja laadukas asuminen luo pohjan hyvinvoinnille. Tuotamme asumisen parasta arkea.

Hyvinvoiva ja osaava työyhteisö: Työyhteisömme on tärkein voimavaramme, joten panostamme henkilöstömme työhyvinvointiin, osaamisen kehittämiseen sekä työoloihin. Onnistumme ja kehitymme yhdessä.

Kestävä kiinteistönhoito ja rakentaminen: Ympäristövaikutusten vähentäminen on tärkeä osa toimintaamme. Toimimme aktiivisesti ilmastonmuutosta vastaan ja vauhditamme Helsinkiä hiilineutraaliksi.

Rehti liiketoiminta: Kohtuuhintainen asuminen on vastuullisen toimintamme perusta. Toimimme läpinäkyvästi ja ketterästi sekä edistämme vastuullisia hankintoja.

Vastuullisuusohjelmassa on asetettu edellä kuvatuille painopisteille tavoitteita ja toimenpiteitä, joiden toteutumista seurataan ja raportoidaan säännöllisesti.

Hekan vastuullisuusraportti ja -ohjelma on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa www.hekaoy.fi/vastuullisuus.