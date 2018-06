Helsingin kaupungin lukioihin ja Stadin ammattiopistoon noin 5000 uutta opiskelijaa

Helsingin kaupungin ylläpitämissä lukioissa, Stadin ammattiopistossa ja niiden verkkosivuilla julkaistaan tänään oppilaitoksiin valittujen uusien opiskelijoiden nimet. Kevään yhteishaussa kaupungin 14 lukiosta opiskelupaikan sai yhteensä 2635 ja Stadin ammattiopistosta 2334 opiskelijaa. Vapaita opiskelupaikkoja löytyy vielä Stadin ammatti- ja aikuisopistosta.

Kaupungin lukiot ja Stadin ammattiopisto julkaisevat yhteishaussa valittujen uusien opiskelijoidensa nimet verkkosivuillaan sitä mukaa kun tiedot saadaan Opintopolku-järjestelmästä. Listoilla näkyvät vain ne hakijat, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen. Hakijoille lähetetään kotiin hyväksymiskirje, jossa on tarkemmat ohjeet opiskelupaikan vastaanottamisesta.

Kaupungin lukioissa ja Stadin ammattiopistossa on yhteensä 5563 aloituspaikkaa. Kevään yhteishaussa näille paikoille oli 5583 ensisijaista hakijaa. Kaikki eivät päässeet ensisijaisesti haluamaansa opiskelupaikkaan, mutta moni pääsee kuitenkin 2.–5. sijalle asettamaansa opiskelupaikkaan.

Kaupungin lukioihin keskiarvorajat 7,33 ja 7,25

Kaupungin lukioista opiskelupaikan sai 2635 nuorta. Ensisijaisia hakijoita oli 3069. Suomenkielisiin lukioihin hakijoita oli 2628 ja ruotsinkielisiin 441.

− Lukiomme ovat edelleen suosittuja. Kaikissa kaupungin lukioissa on joko valtakunnallinen erityistehtävä tai painotus. Erityistehtävän saaneisiin lukioihin haetaan paljon myös muualta kuin Uudeltamaalta, toteaa lukiokoulutuksen päällikkö Mervi Willman.

Helsingin kaupungin suomenkielisissä lukioissa keskiarvoraja oli 7,33 (sama vuonna 2017). Ruotsinkielisissä lukioissa keskiarvoraja oli 7,25 (sama vuonna 2017). Alin lukioon pääsyn keskiarvo vaihtelee Helsingissä, koska hakijoiden määrä, heidän keskiarvonsa ja lukioiden aloituspaikkojen määrä vaihtelevat vuosittain.

Kaupungin lukioita ovat Alppilan lukio, Brändö gymnasium, Etu-Töölön lukio, Gymnasiet Lärkan, Helsingin kielilukio, Helsingin kuvataidelukio, Helsingin luonnontiedelukio, Helsingin medialukio, Kallion lukio, Mäkelänrinteen lukio, Ressun lukio, Sibelius-lukio, Tölö gymnasium ja Vuosaaren lukio.

Kaupungin lukioiden verkkosivut

Stadin ammattiopiston opiskelupaikat täynnä useissa tutkinnoissa

Stadin ammattiopistosta opiskelupaikan sai 2334 nuorta. Ensisijaisia hakijoita oli 2514.

Suosittuja perustutkintoja olivat edellisvuosien tapaan hammastekniikka, lääkeala, sosiaali- ja terveysala, turvallisuusala ja logistiikka-ala. Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto oli edelleen yksi suosituimmista hakukohteista, samoin matkailuala ja elintarvikeala. Puuteollisuuden sekä sähkö- ja automaatioalan perustutkinnot ovat kasvattaneet suosiotaan.

Jatkuvan haun kautta vapaille opiskelupaikoille

Yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneet voivat hakea jatkuvassa haussa Stadin ammatti- ja aikuisopistoon. Jatkuvan haun ohjauspäiviä järjestetään kesän aikana neljänä päivänä kuukaudessa. Hakijaksi ilmoittautuminen tapahtuu osallistumalla Hattulantien toimipaikassa järjestettävään ohjaus- ja hakupäivään. Kesä- ja heinäkuussa haetaan ensisijaisesti elokuussa alkaviin koulutuksiin, joissa vielä on vapaita aloituspaikkoja.

Uutena tutkintona alkava luonto- ja ympäristöalan perustutkinto on ollut vetovoimainen ja sinne on lisätty aloituspaikkoja. Tutkintoon on vielä mahdollisuus hakea jatkuvassa haussa.

Lisätietoa jatkuvasta hausta Stadin ammattiopiston verkkosivuilta, Facebook-sivuilta ja hakutoimistosta.

Haku valmistaviin koulutuksiin meneillään

Ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret voivat hakea ammatillisiin ja lukio-opintoihin valmistaviin koulutuksiin. Niiden hakuaika päättyy 24. heinäkuuta. Koulutukset alkavat elokuussa. Helsingissä voi hakea ammatilliseen koulukseen valmentavaan koulutukseen (Valma), maahanmuuttajien lukioon valmistavaan koulutukseen (Luva) sekä kymppiluokalle eli perusopetuksen lisäopetukseen.

Kaikkiin valmistaviin koulutuksiin haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi. Nuorten työpajoille, Helsingin aikuislukioon, oppisopimuskoulutukseen ja Stadin ammattiopiston avoimiin opintoihin on jatkuva haku. Nuoret saavat apua ja neuvoja oman koulunsa opinto-ohjaajalta, Stadin ammattiopiston hakutoimistosta ja Ohjaamosta

Lisätiedot:

lukiokoulutuksen päällikkö (suomenkieliset lukiot) Mervi Willman, puh. 09 310 86342,

ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö Moa Thors, puh. 09 310 70077,

Stadin ammatti- ja aikuisopiston rehtori Maria Sarkkinen, puh. 09 310 23149,

Stadin ammatti- ja aikuisopiston apulaisrehtori Annukka Sorjonen, puh. 09 310 84800.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@hel.fi.

Liite: Helsingin kaupungin lukioiden keskiarvo- ja pisterajat, yhteishaku kevät 2018.