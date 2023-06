Helsingin kaupungin lukiot ja Stadin AO kiinnostivat yhteishaussa

Uusi laadunarviointijärjestelmä Valssi tukee varhaiskasvatuksen kehittämistä 1.6.2023 16:07:29 EEST | Tiedote

Valssi on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen, Karvin tuottama kansallinen varhaiskasvatuksen digitaalinen laadunarviointijärjestelmä, jolla voidaan arvioida varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Helsinki on päässyt etulinjassa kokeilemaan Valssia jo kevään aikana Karvin järjestämän pilotin myötä. Kevään pilotissa on Helsingissä ollut mukana kymmenen yksikköä sekä suomenkielisessä että ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa.