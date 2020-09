Helsingin kaupungin Medialukiossa ja Vuosaaren lukiossa siirrytään etäopiskeluun kahdeksi viikoksi

Sekä Medialukiossa että Vuosaaren lukiossa siirrytään etäopiskeluun maanantaina 7. syyskuuta. Molemmissa lukioissa on ollut koronatartunta. Järjestelyllä varmistetaan opintojen sujuminen.

Vuosaaren lukiossa on koronalle altistunut 37 opiskelijaa ja neljä henkilöstöön kuuluvaa. Vuosaaren lukiossa on opiskelijoita yhteensä 525. Medialukiossa koronalle on altistunut 108 opiskelijaa ja neljä henkilöstöön kuuluvaa. Medialukiossa on opiskelijoita 950.

”Arvioimme tilannetta yhdessä rehtoreiden ja toimialan sekä palvelukokonaisuuden johtajien kanssa, ja tulimme siihen tulokseen, että opiskelujen edistämiseksi ja 14.9.2020 alkavien ylioppilaskirjoitusten häiriöttömän läpiviemisen varmistamiseksi on hyvä siirtyä kahdeksi viikoksi etäopiskeluun molemmissa lukioissa”, kertoo lukiokoulutuksen päällikkö Harri Korhonen.

Molempien lukioiden abiturientit ovat opiskelleet etänä elokuun lopusta asti. ”Tällä järjestelyllä olemme halunneet varmistaa, että syksyn ylioppilaskirjoitukset voidaan järjestää turvallisesti ja sujuvasti”, Korhonen toteaa.

Lukiot toimittavat opiskelijoille ja huoltajille etäopiskeluun liittyvät ohjeet Wilman kautta.

Lisätiedot

Harri Korhonen, lukiokoulutuksen päällikkö, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala,

p. 040 506 2408