Helsingin kaupungin nuorisojaoston kokouksen päätöstiedote 31.8.2021.

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston 31.8.2021 kokouksen päätöstiedote on julkaistu.

Kokouksen päätöstiedote on luettavissa Helsingin kaupungin verkkosivuilla, mistä löytyvät myös tiedot jaoston jäsenistä ja varajäsenistä.



Nuorisojaoston puheenjohtaja on Nina Miettinen (Vihr.).



Jaoston seuraava kokous on 21.10.2021.