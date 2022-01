Helsingin kaupungin pelastuslaitos menee Jodeliin

Pelastuslaitos toimii jo nyt monissa sosiaalisen median kanavissa, kuten Facebookissa, Twitteristä ja Instagramissa. Jodelin kautta tavoitetaan erityisesti nuoria ja nuoria aikuisia. Jodelin etuna on myös vahva paikallisuus, joka näkyy mm. eri kaupunginosien kanavina. Pelastuslaitos järjestää Jodelissa alkuvuodesta erityyppisiä ”kysy ja vastaa” -tilaisuuksia liittyen pelastuskoulussa opiskelemiseen, kodin turvallisuuteen ja yleisemmin Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen arjen elämästä.

Ensimmäinen ”kysy ja vastaa” -tilaisuus järjestetään perjantaina 14.1. klo 16:00 – 18:00, jolloin paikalla on Helsingin Pelastuskoulun oppilaita vastaamassa kysymyksiin liittyen pelastajaopintoihin.

Helsingin Pelastuskoulun pelastajakurssi 46 haku on auki 4.2.2022 saakka.

Pelastajakoulutus on kaksivuotinen ammatillinen koulutus, joka valmistaa pelastajan ammattiin. Pelastuskoulun opetussuunnitelma noudattaa valtion Pelastusopiston opetussuunnitelmaa täydennettynä pääkaupungin erityispiirteiden opinnoilla. Opinnot valmistavat turvallisuuden asiantuntijaksi onnettomuuksien ehkäisyn, monipuolisten pelastustehtävien sekä ensihoidon ja sairaankuljetuksen tehtäviin. Pelastajakurssin jälkeen opiskelu jatkuu työn ohessa oppisopimusmuotoisesti. Oppisopimuskoulutuksen tarkoituksena on pätevöittää uudet pelastajat perustason ensihoitajiksi, oppisopimuskoulutuksen kesto on kaksi lukukautta. Helsingin Pelastuskoulusta voi lukea lisää pelastuskoulun sivuilta www.hel.fi/pelastuskoulu sekä mitä työ sisältää https://www.hel.fi/uutiset/fi/pelastuslaitos/helsingin-pelastuskoulun-haku-on-auki?pd=v

Pelastuslaitoksen onnettomuustiedottaminen ajantasaisesti tapahtuu Twitterin kautta, https://twitter.com/stadinbrankkari

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen työn luonteen vuoksi sosiaalisen median kanavilla ei päivystetä, eikä keskusteluja ole mahdollista seurata ajantasaisesti. Hätätilanteissa soita 112.