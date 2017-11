Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätökset

Hyvinvoinnin monet ulottuvuudet – helsinkiläisten terveys- ja hyvinvointieroista uutta tietoa 27.11.2017 14:11 | Tiedote

Helsinkiläisten hyvinvoinnissa on suuria väestöryhmittäisiä eroja. Tuoreessa tutkimuksessa on kartoitettu elinolojen ja -tapojen yhteyksiä helsinkiläisten terveyteen ja hyvinvointiin sekä myös pohdittu mahdollisia ratkaisuja ongelmiin. Useimmissa julkaisun artikkeleissa ollaan kiinnostuneita väestöryhmien välisistä eroista. Tutkimuksen taustalla on ollut helsinkiläisiltä laajan kyselytutkimuksen avulla saatu kokemustieto. Edellytyksenä ratkaisujen löytymiseen onkin laaja-alainen ja laadukas tieto hyvinvoinnin monista ulottuvuuksista.