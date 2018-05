Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätökset

Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kokoontui maanantaina 28. toukokuuta 2018.

Elinkeinojaosto hyväksyi vastaehdotusten mukaisesti kaupunginkanslian elinkeino-osaston laatiman ehdotuksen Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteiksi vuosille 2018–2021.

Kaupunkistrategiaan perustuen elinkeinopolitiikan kolmeksi painopisteeksi on määritelty seuraavat: kansainvälisesti houkutteleva Helsinki, osaavan työvoiman kaupunki sekä alusta uudelle ja kasvavalle liiketoiminnalle. Kukin painopiste sisältää yhteensä 14 toimenpidekokonaisuutta, joita kaupunki toteuttaa strategiakauden aikana. Painopisteitä tarkistetaan tarvittaessa kauden edetessä.

Keskiössä kansainvälinen vetovoima, osaava työvoima sekä uusi ja kasvava liiketoiminta

Helsingin elinkeinopolitiikan painopisteiden toteuttaminen on koko kaupungin yhteinen tehtävä.

Kansainvälisesti vetovoimaisen kaupungin kehittämiseen liittyy olennaisesti matkailun kestävän kasvun takaaminen ja mahdollisten lieveilmiöiden ennaltaehkäisy.

Osaavan työvoiman saannin turvaamiseksi tavoitteena on muun muassa poistaa esteitä, jotka muodostavat yrityksissä esteitä kasvulle. Erityisesti nuorten ja toisen polven maahanmuuttajien potentiaali pyritään saamaan nykyistä paremmin käyttöön.

Helsingin toimiminen alustana innovaatioille ja kasvavalle liiketoiminnalle on painopisteistä pitkäjänteisin. Strategiakauden aikana vuoteen 2021 mennessä pyritään luomaan vahva pohja, joka osaltaan mahdollistaa Helsingin tavoitteen olla Euroopan paras alusta uudelle liiketoiminnalle vuoteen 2025 mennessä.

Varsinaisten elinkeinopoliittisten painopisteiden ja toimenpiteiden ohella Helsingin elinvoimaan vaikuttavat ratkaisevasti esimerkiksi koulutukseen, asumiseen, liikenteeseen, ympäristöön, kulttuuriin ja turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet.

Kaupunkistrategiassa asetettu tavoite, jonka mukaan Helsinki on maailman toimivin kaupunki, on myös elinkeinopolitiikan vaikuttavuuden kannalta keskeinen.

Myös kaupungin kotouttamisohjelman periaatteet hyväksyttiin

Elinkeinopolitiikan painopisteiden lisäksi elinkeinojaosto päätti hyväksyä Helsingin kaupungin kotouttamisohjelman vuoteen 2021 asti ulottuvat periaatteet vastaehdotusten mukaisesti. Ohjelmaa on valmisteltu kaupunginkanslian elinkeino-osaston maahanmuutto- ja työllisyysasiat -yksikön sekä toimialojen ja sidosryhmien yhteistyönä.

Helsingin väestönkasvu, työikäisten määrän kasvu ja koko kaupungin elinvoimaisuus perustuvat vahvasti maahanmuuttoon. Tämän huomioiden kotouttamisohjelma on rakentunut seuraavien neljän teeman ympärille: Helsinki on osaavan työvoiman kaupunki, maailman vaikuttavin paikka oppia, avoin ja osallistava sekä eriarvoistumista ehkäisevä kaupunki.

Ohjelman tavoitteena on, että ulkomaalaistaustaiset helsinkiläiset pääsevät osaamistaan, koulutustaan ja kykyjään vastaaviin tehtäviin. Samalla kaupunki näyttää työnantajana esimerkkiä osaavan työvoiman turvaamisessa muun muassa rekrytointitavoitteella. Työperusteista maahanmuuttoa ja sen osuutta kokonaismaahanmuutosta kasvatetaan muun muassa tarjoamalla korkeatasoisia palveluja.

Kotouttamisohjelman toimenpiteillä edistetään myös hyviä väestösuhteita ja tuetaan helsinkiläisten yhdenvertaisuutta. Helsingin alueiden ja väestöryhmien välistä eriytymistä vähennetään kohdentamalla palveluja sekä panostamalla nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin.

Kotouttamisohjelman osana on maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma, joka ulottuu varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.

Helsingin innovaatiorahastosta rahoitusta kolmelle hankkeelle

Elinkeinojaosto päätti myöntää innovaatiorahastosta yhteensä noin 458 000 euroa jakautuen kolmelle eri hankkeelle. Helsingin yliopiston, Forum Virium Helsingin ja Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osaston Urban Sense: Avoin 5G innovaatioalusta -hankkeelle myönnettiin 258 000 euroa. Helsingin Markkinointi Oy:n hallinnoimalle Plug in Helsinki -hankkeelle sekä The Shortcut: Monimuotoisuus kasvun moottorina -hankkeelle myönnettiin molemmille 100 000 euroa. Rahoitus on vuodelle 2018.

Tässä haussa yhteensä kymmenen hanketta haki innovaatiorahaston rahoitusta, mutta seitsemän hankkeista ei vastannut riittävän vahvasti rahaston tarkoitusta.

Elinkeinojaosto käsittelee hankehakemuksia neljä kertaa vuodessa, seuraavan kerran 24. syyskuuta. Viimeistään 3. elokuuta tulleet hakemukset ehtivät syyskuun käsittelyyn.



Lisäksi elinkeinojaosto kuuli tilannekatsauksen ammatillisen koulutuksen ja työllisyydenhoidon yhteistyöstä Helsingissä.

Päätöstiedote on luettavissa elinkeinojaoston sivuilta.

Elinkeinojaoston seuraava kokous on maanantaina 11. kesäkuuta 2018.

Syyskaudella 2018 elinkeinojaosto kokoontuu kuudesti: 27. elokuuta, 24. syyskuuta, 8. lokakuuta, 29. lokakuuta, 19. marraskuuta ja 10. joulukuuta.



Taustatietoa

Elinkeinojaosto on strateginen, laajoja linjauksia määrittelevä toimielin, jolla on merkittävä ohjausrooli kaupungin elinkeinopolitiikassa. Elinkeinojaoston puheenjohtajana toimii pormestari Jan Vapaavuori.